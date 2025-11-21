حمدان بن محمد: عُمان بلد عزيز وشعب أصيل تجمعنا بهم أخوة وتاريخ مشترك

هنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والشعب العماني الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نهنئ الأشقاء في سلطنة عُمان، قيادةً وحكومةً وشعباً، بيومهم الوطني، وذكرى مسيرة النهضة المباركة التي يقودها جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله».

وأضاف سموّه: «بلد عزيز وشعب أصيل تجمعنا بهم الأخوة الصادقة والمحبة الدائمة والتاريخ المشترك، ونمضي معاً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً لشعبينا».