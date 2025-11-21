رئيس الدولة ونائباه يهنئون سلطان عُمان باليوم الوطني

هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والشعب العُماني الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في مناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان، أهنئ أخي السلطان هيثم بن طارق والأشقاء في السلطنة، مع صادق أمنياتي بالمزيد من التقدم والرخاء ومواصلة مسيرة النماء والازدهار».

وأضاف سموّه: «تجمع الإمارات وعمان علاقات راسخة تمتد عبر التاريخ، مجسدة روح الأخوّة والمحبة ووحدة المصير، وإن شاء الله تتواصل علاقات الخير والتعاون فيما بيننا من أجل مستقبل أفضل لبلدينا وشعبينا».

كما هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والشعب العُماني الشقيق، باليوم الوطني.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نبارك للشعب العماني الشقيق ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، يومهم الوطني المجيد.. ونبارك لهم مسيرة النهضة العمانية المتسارعة».

وأضاف سموّه: «عمان منا ونحن منهم.. نسأل الله أن يديم عزهم ومجدهم.. وأن يديم المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين».

كما هنأ سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والشعب العُماني الشقيق، باليوم الوطني.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة، أهنئ جلالة السلطان هيثم بن طارق والشعب العُماني العزيز، متمنين لهم دوام التقدّم والازدهار».

وأضاف سموّه: «ونستحضر في هذه المناسبة عمق الروابط الأخوية التي تجمع بلدينا، وما تحمله من تاريخ مشترك وقيم أصيلة تعكس متانة العلاقات بين الإمارات والسلطنة».

