مكتوم بن محمد: مسيرة النهضة العُمانية صنعت مجداً عربياً شامخاً وامتداداً حضارياً

هنّأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والشعب العماني الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نبارك لسلطنة عُمان الشقيقة قيادةً وشعباً اليوم الوطني العماني، ونحتفي بمسيرة نهضة متجددة صنعت مجداً عربياً شامخاً، وامتداداً حضارياً يكتبه العُمانيون بثباتٍ ورؤيةٍ راسخة».

وأضاف سمّوه: «تجمعنا بأهل السلطنة روابط الأخوّة والتاريخ والمصير الواحد، وشراكة استراتيجية تمتد نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، حفظ الله السلطنة وأدام أعيادها».