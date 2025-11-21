أحمد بن محمد يعزّي في وفاة أسامة الشعفار

قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً رئيس الاتحاد الآسيوي للدرّاجات والرئيس السابق لاتحاد الإمارات للدرّاجات، أسامة أحمد الشعفار، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.