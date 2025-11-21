رئيس «الوطني الاتحادي»: علاقات أخوية صادقة تربط بين قيادتَي وشعبَي الإمارات وعمان

هنأ رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، سلطنة عُمان الشقيقة، قيادة وشعباً، بذكرى اليوم الوطني الـ55، متمنياً للشعب العُماني كل تقدم ورفاهية وازدهار، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، سائلاً الله أن يديم على السلطنة وشعبها العزيز كل الخير والازدهار.

وقال صقر غباش، في برقيتَي تهنئة بعث بهما إلى رئيس مجلس الدولة، الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، وإلى رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان الشقيقة، الشيخ خالد بن هلال المعولي، بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة، إن علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبين مجلسَي الدولة والشورى، هي تجسيد حقيقي للعلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بين قيادتَي وشعبَي البلدين، التي تمتد جذورها لعقود طويلة من الزمن، وهي تمثل في الوقت نفسه أحد الروافد الأساسية لتحقيق مبادئ العمل الخليجي المشترك.

وتوجه في ختام البرقيتين بالدعاء إلى الله، العلي القدير، أن يحفظ سلطنة عُمان الشقيقة قيادة وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.