شرطة الشارقة توعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أمس، المنصة التوعوية التفاعلية «كن واعياً»، في نسختها الرابعة، بمركز سيتي سنتر الزاهية، برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، وذلك ضمن جهود القيادة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، وتستمر فعاليات المنصة لمدة ثلاثة أيام.

وأكّد المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ بشرطة الشارقة، العميد عمر بو الزود، أن المنصة ترجمة لجهود شرطة الشارقة في تعزيز الأمن الرقمي لدى أفراد المجتمع ومواجهة الأساليب الاحتيالية التي تستهدف المستخدمين عبر الفضاء الإلكتروني، وأضاف أن الحملة تُمثّل منصة معرفية فاعلة لتمكين الجمهور من التعرّف إلى أساليب الاحتيال الإلكتروني، وكيفية التصدي لها من خلال تزويدهم بمهارات وقائية أساسية تُعزّز قدرتهم على اتخاذ القرار السليم عند التعامل مع البيئة الرقمية، ودعا أفراد المجتمع إلى زيارة المنصة والتفاعل مع ما تقدمه من معلومات وأدوات توعوية تضمن لهم استخداماً آمناً للتقنيات الرقمية.