شرطة دبي: الضباب قد يسبّب حوادث بين عشرات المركبات

دعت القيادة العامة لشرطة دبي السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وخفض السرعات أثناء القيادة خلال تشكل الضباب، مشيرة إلى أن الضباب الكثيف يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، ما قد يتسبب في وقوع حوادث السير بين العشرات من المركبات التي تُخلف خسائر بشرية ومادية، في حال لم يلتزم السائقون بالنصائح والإرشادات التي تطلقها الجهات المعنية في الدولة.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة بن سويدان، إنه يتوجب على السائق التأكد من حالة الطقس، خصوصاً في هذه الأشهر من السنة التي يتشكل فيها الضباب، وذلك من خلال الاطلاع على وسائل الإعلام المُعتمدة والجهات المتخصصة في الدولة، لتفادي الحوادث المرورية الخطرة.

وشدد على خطورة حوادث الضباب، لما تسببه من وفيات وإصابات وخسائر مادية، حيث تكون في مجملها حوادث اصطدام، بسبب عدم ترك المسافة الكافية بين المركبات، وعدم الالتزام بخفض السرعات أو حتى التوقف إلى جانب الطريق عند انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأكّد ضرورة اتباع إجراءات السلامة أثناء القيادة في الضباب والتي تتمثّل في خفض السرعة، وترك مسافة كافية بين المركبات تتجاوز المسافة الاعتيادية، واستخدام المركبات الأنوار في ساعات الصباح الباكر، وتجنب محاولة تجاوز المركبات الأخرى وتغيير المسارات إلا في حال الضرورة، مع الالتزام بالإشارات الدالة على الانعطاف، وعدم استخدام الأضواء العالية التي تعيق الرؤية للسائقين الآخرين، وعدم استخدام الإشارات الأربع أثناء القيادة، إضافة إلى عدم الانشغال بغير الطريق، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال التعرض لحادث بسيط، والخروج إلى العمل قبل وقت كافٍ تفادياً للتوتر الذي يصيب السائقين في حالة التأخير أو وجود الازدحامات المرورية.

وأشار إلى أن الدوريات المرورية ستكثف وجودها خلال هذه الأوقات في الشوارع الخارجية، للتنبيه على السائقين بتخفيف السرعات، ومنع وقوف المركبات على كتف الطريق، والعمل على إبعادها إلى خارج حرم الطريق بعيداً عن مسار السيارات، لمنع تعرضها للحوادث، إضافة إلى الإشراف على تحويل حركة الشاحنات إلى الاستراحات المخصصة لها، ومنعها من السير خلال أوقات الضباب، لتلافي المخاطر التي قد تسببها نتيجة القيادة ببطء.