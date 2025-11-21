صفر حوادث جسيمة خلال موجة الضباب في الشارقة

نجحت شرطة الشارقة في إدارة المشهد المروري خلال موجة الضباب الكثيف، التي شهدتها طرق الإمارة، فجر أمس وصباحه، إذ تمكنت من تحقيق «صفر حوادث جسيمة»، على الرغم من الانخفاض الشديد في مستوى الرؤية.

ونفذت مديرية المرور والدوريات، منذ ساعات الصباح الأولى، خطة ميدانية من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الخارجية والداخلية، وتعزيز الرقابة عبر الأنظمة الذكية المرتبطة بغرفة العمليات المركزية، إضافة إلى تفعيل خطط تحويل الحركة عند الحاجة، لضمان انسيابية السير، وتقليل فرص وقوع الحوادث.

وأكّد مدير مديرية المرور والدوريات، العميد خالد الكي، أن النتائج الإيجابية التي تحققت تعكس جاهزية شرطة الشارقة وقدرتها على التعامل مع الظروف الجوية المتغيّرة بكفاءة عالية، مثمناً تعاون الجمهور والتزامه بالإرشادات ووعيه المروري، الذي كان عاملاً أساساً في تحقيق هذه النتائج، الأمر الذي يسهم في ترسيخ بيئة مرورية آمنة ترفع من جودة الحياة، وتُعزّز من ثقة المجتمع.