محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية الكندية نموذج للتعاون من أجل تحقيق التنمية والازدهار

بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء كندا، مارك كارني، أمس، مسار العلاقات الثنائية، وفرص توسيع آفاق التعاون في جميع المجالات، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يخدم رؤية البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام، ويُعزّز مصالحهما المشتركة.

وجاء ذلك خلال استقبال صاحب السموّ رئيس الدولة، بقصر الشاطئ في أبوظبي، رئيس الوزراء الكندي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، حيث رحب سموّه بالضيف، متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في دفع علاقات التعاون المتميّزة بين البلدين نحو آفاق أرحب.

وأكّد الجانبان، خلال اللقاء، حرصهما المشترك على مواصلة البناء على العلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وكندا وتمتد إلى أكثر من خمسة عقود، معربَين عن تطلعهما إلى بناء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، خصوصاً الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ، والتعليم والثقافة والاستدامة، وغيرها من الجوانب التي تُشكّل أولويات تنموية مشتركة للبلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدَين في هذا السياق حرص البلدين على دعم جهود السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي لما فيه مصلحة جميع شعوب العالم ودوله.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الكندية تُعدّ نموذجاً للتعاون من أجل تحقيق التنمية والازدهار في المنطقة والعالم أجمع، مشيراً سموّه إلى رؤية البلدين المشتركة تجاه العديد من القضايا التي تدعم التنمية والسلام والعمل الدولي متعدد الأطراف لمصلحة جميع دول العالم.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الكندي بمستوى تطور العلاقات الإماراتية الكندية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز فرص التعاون الواعدة التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتسهم في ترسيخ أسباب السلام والاستقرار والازدهار العالمي.

كما شهد صاحب السموّ رئيس الدولة توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وبناء شراكات استثمارية استراتيجية تخدم رؤية البلدين تجاه التنمية المستدامة.

وقّع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومن الجانب الكندي رئيس الوزراء مارك كارني.

كما أعلن الجانبان، في إطار زيارة رئيس الوزراء الكندي، توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتَي البلدين للتعاون الاستثماري.

حضر اللقاء سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

