توقعات بتحقيق 170% من مستهدفات "نافس" قريباً

أكد أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، أن برنامج "نافس" يواصل تحقيق نتائج تفوق التوقعات، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد أن البرنامج في طريقه لتجاوز 170% من مستهدفاته قريبا وهو ما يعكس قوة المبادرات الحكومية واستجابة القطاعين الحكومي والخاص لمتطلبات التمكين الوظيفي للكفاءات الوطنية.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، على هامش ملتقى نافس السنوي في دورته الثانية إن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي ارتفع من 29 ألف مواطن إلى أكثر من 157 ألف مواطن خلال أربع سنوات، بنمو قياسي تجاوز 437%، ما يمثل تحولاً جوهرياً في حضور الكوادر الإماراتية داخل القطاع الخاص.

وأضاف أن أحد المؤشرات الإستراتيجية التي تجاوزت التوقعات هو ارتفاع جاذبية القطاع الخاص للخريجين من 15% إلى 58%، الأمر الذي يعكس تحولاً واضحاً في توجهات الشباب الإماراتي نحو القطاع الخاص كمسار مهني أول.

وأوضح المزروعي أن برنامج "نافس" حقق حتى الآن 92% من أهدافه، وهي نتائج كان يُفترض الوصول إليها في عام 2026، مشيراً إلى أن التقدم المتسارع يعكس ثقة القيادة ودعمها الكبير لهذا الملف الحيوي الذي يمثل ركيزة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن عام 2026 سيشهد تحولاً أعمق نحو الوظائف النوعية والتخصصية في القطاع الخاص، مع التركيز على مسار التطور الوظيفي واستدامة حضور المواطنين في مواقع قيادية ومهنية متقدمة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز ممارسات الاستبقاء في الشركات وتطوير بيئات العمل بما يضمن استمرار واستقرار الكفاءات الوطنية.

وقال المزروعي إن جزءاً أساسياً من عمل المجلس في المرحلة الحالية يركز على تغيير المفاهيم المجتمعية تجاه العمل في القطاع الخاص من خلال استهداف الفئات العمرية في المراحل الدراسية المبكرة.

وأشار إلى بدء تطبيق برامج توعوية تجريبية في صفوف السادس والسابع والثامن داخل المدارس، والتي أظهرت تعاوناً كبيراً من الطلبة وأولياء الأمور، وبدأت نتائجها تنعكس في بناء نظرة إيجابية لدى الأسر حول مستقبل أبنائهم المهني في القطاع الخاص.

وشهد الملتقى عقد ورش عمل مع مجلس شباب نافس للتواصل المباشر مع المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والوقوف على التحديات القائمة واقتراح حلول عملية لها، مؤكداً أن عدداً من المبادرات التي قدمها الشباب تتم دراستها حالياً ليتم تطبيق المجدي منها في المستقبل القريب.

وأوضح المزروعي أن انعقاد ملتقى نافس في دورته الثانية يمثل حلقة وصل مهمة مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشبه الحكومي، لاستعراض الإنجازات وتوجيه العمل للمرحلة المقبلة.

وأشار إلى إطلاق الدورة الرابعة من "جائزة نافس" لعام 2025 – 2026، والتي تستهدف تكريم النماذج المتميزة من المؤسسات والكفاءات الوطنية، وتعزيز تبني الممارسات الرائدة في تطوير واستبقاء الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، بما ينعكس على نمو الاقتصاد وتعزيز رأس المال البشري في الدولة.