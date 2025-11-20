حمدان بن محمد: أبوظبي دار المشاريع الثقافية الكبرى

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي بالمنطقة الثقافية في جزيرة السعديات.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "برفقة أخي خالد بن محمد بن زايد، قُمنا اليوم بجولة في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، حيث اطّلعنا على مجموعة من المعروضات العلمية والتجارب التفاعلية التي يضمها المتحف الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، والذي يروي قصة الكون منذ بداياته الأولى".

وأضاف سموه "يمثل المتحف إضافة نوعية للمشهد الثقافي والعلمي في دولة الإمارات، وأبوظبي هي دار المشاريع الثقافية الكبرى، وفيها تلتقي الثقافة بالفن وبالعلوم في رؤية مستقبلية طموحة لتعزيز المعرفة وتحفيز الابتكار وترسيخ الاستدامة من أجل غد أفضل".