"الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" تحتفي باليوم الوطني العماني

احتفلت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اليوم، باليوم الوطني لسلطنة عمان بمنفذ خطم الشكلة الحدودي في مدينة العين، ومطاري زايد والشارقة الدوليين، وذلك في إطار الاحتفالات الرسمية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة تحت شعار "عمان منا، ونحن منهم" ترسيخًا للعلاقة الأخوية والعميقة بين البلدين.

حضر الحفل الذي أقيم في منفذ خطم الشكلة كل من مدير عام الجنسية بالإنابة اللواء سهيل جمعة الخييلي، ومدير عام المنافذ بالإنابة محمد أحمد الكويتي، ومدير مديرية شرطة العين العميد سعيد حميد دلموج الظاهري، والمدير التنفيذي لقطاع شؤون المنافذ الجوية بالإنابة الدكتور حمد سيف المشغوني، والمدير التنفيذي لقطاع شؤون المنافذ البرية بالإنابة خليفة حمد الشامسي، وعدد من المسؤولين بالمؤسسات الاتحادية والمحلية.

وحضر الاحتفالات وفد من الجانب العماني برئاسة مساعد قائد شرطة محافظة البريمي العقيد كهلان بن يحيى العميري، يرافقه عدد من المسؤولين بسلطنة عمان.

وبدأ الحفل بكلمة رسمية ألقاها المدير التنفيذي لقطاع شؤون المنافذ البرية بالإنابة في الإدارة العامة المنافذ، والتي هنأ فيها قيادة وشعب سلطنة عمان الشقيقة باليوم الوطني لسلطنة عُمان، مشيدًا بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والتي تتجلى في التنسيق المشترك في كافة المجالات لتحقيق تطلعات القيادتين والشعبين.

وتنوعت فقرات الحفل، حيث قدمت فرقة موسيقى شرطة أبو ظبي عروضًا فنية، وقام عدد من الشعراء بإلقاء قصائد في حب عمان، كما تم عرض فيديو يبرز عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، واختتمت فقرات الحفل بعروض طلاب المدارس والفرق الشعبية، حيث قدمت أهازيج وطنية وتراثية.

وعلى جانب متصل، نظمت الإدارة العامة للمنافذ بالهيئة مراسم استقبال رسمية للاحتفاء بالإخوة القادمين من سلطنة عمان في منفذ خطم الشكلة الحدودي، كما شاركت بقية المنافذ البرية باستقبال الوفود العمانية بالأوشحة والهدايا التذكارية واكتسى المنفذ حلةً تحل شعار الاحتفالات الرسمية، في مشهد يعكس أسمى معاني الترابط والأخوة.

من ناحية أخرى، احتفل كل من مطار زايد الدولي ومطار الشارقة الدولي بهذه المناسبة الوطنية العمانية، حيث تم توزيع هدايا وأوشحة تذكارية على المسافرين من سلطنة عمان، كما تم ختم جوازات السفر بأختام مخصصة احتفاءً بهذا اليوم.