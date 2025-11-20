حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين مُدير تنفيذيّ لقطاع موارد المُستقبل في "الموارد البشريّة بدبي"

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (91) لسنة 2025، بتعيين آمنة حمود عبيد السويدي، مُديراً تنفيذيّاً لقطاع موارد المُستقبل في دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.