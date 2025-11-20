157 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص و92% نسبة تحقيق المستهدفات

أكد الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، أن برنامج "نافس" سجّل تقدماً بارزاً في تعزيز حضور المواطنين في القطاع الخاص، إذ ارتفع عدد الإماراتيين العاملين فيه إلى 157 ألف مواطن، فيما حقق البرنامج 92% من مستهدفاته حتى عام 2025، وهي نسبة تعكس نجاح «نافس» في تحويل رؤيته إلى واقع ملموس وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية.

وكشف المزروعي خلال كلمته في الدورة الثانية من ملتقى "نافس" السنوي عن ملامح استراتيجية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لعام 2026، والتي ستضمن مبادرات إضافية تهدف إلى تغطية رحلة تمكين المواطن منذ مراحل التعليم المبكرة وحتى الوصول للتوظيف، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتهيئة الكوادر الوطنية من أبناء الوطن لوظائف المستقبل.

وقال إن البرنامج أحدث تحولاً واضحاً في توجهات الخريجين الجدد، إذ ارتفع معدل التحاقهم بالقطاع الخاص من 15% إلى 58%، أي أن 6 من كل 10 خريجين يبدؤون مسيرتهم المهنية اليوم في القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه ارتفع عدد المواطنين المسجلين لدى هيئات وصناديق المعاشات بنسبة 245% بين عامي 2022 و2025، مؤكداً أن تأثير «نافس» لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يمتد ليشمل استقرار الأسر المواطنة وجودة حياتها، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 132 ألف مواطن، إضافة إلى صرف علاوة الأبناء لنحو 24 ألف طفل من أبناء المستفيدين.

وأكد المزروعي، أن النتائج المتحققة اليوم تؤكد أن مسيرة نافس تمضي بثبات في الاتجاه الصحيح، موضحاً أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي ارتفع من 29 ألفاً إلى أكثر من 157 ألف مواطن، بنسبة نمو قياسية تجاوزت 437% خلال أربع سنوات فقط، كما اتسع عدد منشآت القطاع الخاص التي يعمل فيها المواطنون من 7000 منشأة إلى أكثر من 30 ألف منشأة، مشيراً إلى أن هذا النمو السريع أسهم في تحقيق مستهدفات البرنامج بشكل متسارع وفعّال.

وأضاف أن النجاحات المحققة جاءت ثمرة لتوجيهات القيادة الرشيدة وضمن مشاريع الخمسين التي أطلقت برنامج «نافس» في سبتمبر 2021، مع تخصيص 24 مليار درهم لتمكين 170 ألف مواطن في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة وضعت مستقبل أبناء الوطن في صدارة أولوياتها.

وأوضح أن «نافس» لم يكن مجرد مبادرة للتوظيف، بل منظومة وطنية متكاملة آمنت بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية والاستثمار الأبقى، وأن تمكينه هو الأساس لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.