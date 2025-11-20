حمدان بن محمد: عُمان بلد عزيز وشعب أصيل تجمعنا بهم الأخوة والمحبة

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سلطنة عُمان قيادةً وحكومةً وشعباً باليوم الوطني العماني.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس": "نهنئ الأشقاء في سلطنة عُمان، قيادةً وحكومةً وشعباً، بيومهم الوطني، وذكرى مسيرة النهضة المباركة التي يقودها جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله... بلد عزيز وشعب أصيل تجمعنا بهم الأخوة الصادقة والمحبة الدائمة والتاريخ المشترك، ونمضي معاً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً لشعبينا".