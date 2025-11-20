الهند تمنح مواطني الإمارات تأشيرة دخول عند الوصول إلى 9 من مطاراتها

أكدت سفارة الهند في أبوظبي أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات حَمَلة جوازات السفر العادية، غير المقيمين أو العاملين في جمهورية الهند، الحصول على تأشيرة عند الوصول صالحة للدخول مرتين، لمدة بقاء أقصاها 60 يوماً، لأغراض التجارة والسياحة والمؤتمرات والعلاج، وذلك عبر تسعة من مطاراتها الدولية المخصصة، وهي بنغالور وتشيناي ودلهي، فضلاً عن حيدر آباد و كولكاتا ومومباي، بالإضافة إلى أحمد آباد وكوشي وكاليكوت.

وأوضحت السفارة عبر موقعها الإلكتروني أنه يشترط في المواطنين الإماراتيين الراغبين في السفر إلى جمهورية الهند أن يكونوا حاصلين على تأشيرة دخول إلكترونية مسبقة، أو أن يكونوا من حَمَلة التأشيرة المثبتة على جواز السفر قبل دخول جمهورية الهند، بغض النظر عما إذا كان المسافر قد سبق أن زار الهند أم لا، على ألا تقل صلاحية جواز السفر الإماراتي عن ستة أشهر، مع وجود تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو العودة.

ويتوجب أن يحمل المسافر الإماراتي، كذلك، نموذج طلب تأشيرة عند الوصول، إضافة إلى بطاقة النزول المعبأة من خلال الرابط التالي:

https://indianvisaonline.gov.in/visa/visa-on-arrival.htm.