الإمارات والاتحاد الأوروبي يؤكدان التزامهما بالشراكة في المجال الإنساني

التقت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، في بروكسل، المفوض الأوروبي لشؤون المساواة والتأهب وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، على الالتزام المشترك لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بتعميق التعاون الثنائي، وعزمهما على تخفيف المعاناة الإنسانية حول العالم.

وشددت الهاشمي على نهج دولة الإمارات الثابت في تقديم المساعدة لكل المناطق، والذي يستند إلى قِيَم التضامن والكرامة الإنسانية، وعلى التزامها الراسخ بتخفيف المعاناة، وسلطت الهاشمي الضوء على جهود دولة الإمارات الحثيثة في أوكرانيا، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل تبادل الأسرى بشكل مستمر، وحتى اليوم تمكنت دولة الإمارات من القيام بـ17 عملية تبادل بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين شملتهم هذه الوساطات إلى 4641، وأعربت لحبيب عن تقديرها للمساعدات المقدمة من دولة الإمارات خلال فصل الشتاء بما في ذلك إمدادها بالطاقة، وشدد الجانبان على الأهمية المحورية لإيصال المساعدات الإنسانية على نحو آمن ومن دون عوائق إلى كل مناطق النزاع، كما أكدا على الضرورة العاجلة لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يواجه المدنيون، خصوصاً النساء والأطفال، ظروفاً إنسانية مأساوية.