شرطة دبي تطلق فعالية لتوعية الطلبة بطرق التصرف في الحالات الطارئة

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومجلس الروح الإيجابية، فعالية توعوية ترفيهية، للأطفال في مدرسة الشروق الخاصة بمدينة الجميرا، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل.

وتضمّنت الفعالية مجموعة من الأنشطة التوعوية والترفيهية التي هدفت إلى غرس مفاهيم السلامة العامة والالتزام بالإرشادات الأمنية في أذهان الأطفال، وتعلم كيفية التصرف في الحالات الطارئة، والتمييز بين السلوك الآمن والخطر، إلى جانب عروض ترفيهية، وهدايا وزعت على الأطفال.

وقال مدير إدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، العقيد خالد الحمادي: «يُمثل الأطفال ركيزة المستقبل، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الأمنية، نحرص على ترسيخ مبادئ السلامة العامة لديهم منذ الصغر، وهذه الفعاليات التوعوية من شأنها نشر المعرفة، وتعزيز مفاهيم السلامة والأمان بطريقة ممتعة وتفاعلية، وتعلم كيفية التصرف في الحالات الطارئة، والتمييز بين السلوك الآمن والخطر، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة».

وأكد أن التثقيف المبكر حول إجراءات السلامة يُسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على الاستجابة للأزمات، إضافة إلى الحرص على التواصل المباشر مع الطلبة لتعزيز الثقة المتبادلة، وغرس ثقافة التعاون والمسؤولية.

من جانبها، أعربت رئيس مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، فاطمة بوحجير، عن فخرها بمشاركة المجلس في تنظيم الفعالية، مؤكدة أن هذه الفعالية تأتي لتؤكد على التزام مجلس الروح الإيجابية بالمساهمة في كل ما يعزز الروابط المجتمعية، وينشر الفرح والمعرفة بين الأطفال، منوهةً بأهمية الدور التوعوي والترفيهي في بناء جيل إيجابي، متسامح، ومُدرك لقيم العطاء والتعايش.

ولاقت الفعالية تفاعلاً كبيراً من الأطفال والمعلمين، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمحتوى التوعوي والأنشطة المتنوعة التي قدمتها شرطة دبي، مؤكدين أهمية هذه المبادرات في رفع مستوى الوعي الأمني لدى الطلبة في بيئة محفزة وآمنة.