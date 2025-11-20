دورية «بنتلي بنتايجا أزور» تدخل أسطول المركبات الفارهة بشرطة دبي

دشّن مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء عيد محمد ثاني، خلال فعاليات معرض دبي للطيران، دورية جديدة من طراز «بنتلي بنتايجا أزور» لتنضم إلى أسطول الدوريات الفارهة لشرطة دبي، التي تُسهم في تعزيز الوجود الأمني، والاستجابة السريعة، وتقديم صورة حضارية تعكس ريادة الإمارة في الابتكار والتميز الشرطي.

وتُعد الدورية الجديدة من أحدث المركبات الفاخرة، حيث تتميز بمحرك قوي ينتج 542 حصاناً، وبهيكل خارجي باللون الأبيض، ومقصورة داخلية فاخرة بجلد أخضر وخشب بني، ما يعكس مستوى الرفاهية والدقة في التصميم، كما تأتي المركبة مزودة بعجلات قياس 22 بوصة بتصميم مطلي، وانبعاثات كربونية تبلغ 296 جم/كم، إلى جانب معدل استهلاك وقود يبلغ 12.1 لتراً لكل 100 كم، ما يجعلها سيارة قوية وعملية في آن واحد.

وأكد اللواء عيد محمد ثاني أن إدخال مركبات متطورة ضمن أسطول شرطة دبي، يأتي ضمن توجهاتها لتبني أحدث التقنيات والمركبات التي تدعم العمل الأمني الميداني، وتعزز مستوى الجاهزية.