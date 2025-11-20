%50 انخفاض الحوادث على شارعَي «محمد بن زايد» و«الإمارات» في 2025

حقّقت هيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة دبي، نتائج إيجابية قياسية عقب تطبيق سياسة التوسع في حظر حركة الشاحنات على شارع الإمارات، وأوضحت الهيئة أن قرار حظر حركة الشاحنات على شارع الإمارات، في الجزء الواقع بين شارع العوير وإمارة الشارقة بالاتجاه نحو الشارقة، خلال ساعات الذروة المسائية من الخامسة والنصف إلى الثامنة، الذي بدأ تطبيقه في الأول من يناير 2025، جاء ضمن خطط توسيع نطاق الحظر على بعض الشوارع المحورية في دبي، بهدف خفض الازدحام المروري، وتعزيز مستويات السلامة المرورية.

وأوضحت أن تلك السياسة أسهمت في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستويات السلامة على الشوارع الرئيسة، خصوصاً على شارعَي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، وتمثّلت أبرز النتائج في انخفاض عدد الحوادث المرورية إلى النصف، بإجمالي 37 حادثاً فقط في 2025، مقارنة بـ75 حادثاً في 2024.

كما أظهرت النتائج تحسناً في نسبة التزام الشاحنات بفترات الحظر باتجاه الشارقة بنسبة 7.7% على شارع الإمارات، و5% على شارع الشيخ محمد بن زايد في يونيو 2025، مقارنة بنوفمبر 2024، إلى جانب ارتفاع متوسط سرعة المركبات بـ26 كلم/ساعة على شارع الإمارات، و19 كلم/ساعة على شارع الشيخ محمد بن زايد منذ تطبيق الحظر، ما يعكس تحسناً ملموساً في انسيابية الحركة المرورية وخفض زمن الرحلات.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد التصاريح المرورية، الصادرة أثناء فترات الحظر على الشارعين، انخفض بنسبة 97%، وهو ما يعكس ارتفاعاً في مستوى الامتثال للإجراءات والمعايير الجديدة لإصدار التصاريح، وبالتالي تحقيق توازن أفضل في توزيع حركة الشاحنات على الطرق البديلة.