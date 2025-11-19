الهند تمنح مواطني الإمارات تأشيرة دخول عند الوصول إلى 9 من مطاراتها

ذكرت سفارة الهند في أبوظبي، أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر العادية غير المقيمين أو العاملين في جمهورية الهند الحصول على تأشيرة عند الوصول صالحة للدخول مرتين لمدة بقاء أقصاها 60 يوما لأغراض التجارة والسياحة والمؤتمرات والعلاج وذلك عبر تسعة من مطاراتها الدولية المخصصة وهي بنغالور وتشيناي ودلهي فضلا عن حيدر آباد و كولكاتا ومومباي، بالإضافة إلى أحمد أباد وكوشي وكاليكوت.

وأوضحت السفارة عبر موقعها الإلكتروني أنه يشترط في المواطنين الإماراتيين الراغبين في السفر إلى جمهورية الهند أن يكونوا حاصلين على تأشيرة دخول إلكترونية مسبقة أو أن يكونوا من حملة التأشيرة المثبتة على جواز السفر قبل دخول جمهورية الهند بغض النظر عما إذا كان المسافر قد سبق وأن زار الهند أم لا على ألا تقل صلاحية جواز السفر الإماراتي عن ستة أشهر مع وجود تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو العودة.

و يتوجب أن يحمل المسافر الإماراتي كذلك نموذج طلب تأشيرة عند الوصول إضافة إلى بطاقة النزول المعبأة من خلال الرابط التالي https://indianvisaonline.gov.in/visa/visa-on-arrival.htm .

تجدر الإشارة إلى أن رسوم التأشيرة لدى الوصول تبلغ 2000 روبية هندية أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لكل مسافر ، بما في ذلك الأطفال وتمكن تأشيرة الوصول بالإقامة لمدة تصل إلى 60 يوماً أو القيام بزيارتين خلال فترة 60 يوماً عند الحصول على تصريح دخول مزدوج صالح لمدة تصل إلى 60 يوماً.