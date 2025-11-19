مع بداية كل عام جديد، ينشغل الكثيرون في دولة الإمارات بالتخطيط لقضاء أوقات ممتعة مع الأسرة والأصدقاء، سواء بزيارة الأماكن الترفيهية المتنوعة التي تزخر بها الدولة، أو بالسفر إلى الخارج.

ويمكن الاستفادة من الإجازات والعطل الرسمية في الإمارات خلال عام 2026 للاستمتاع بإجازة طويلة تخفف من ضغوط الحياة اليومية، وذلك عبر دمج الإجازات السنوية مع العطلات الرسمية. إذ توجد 7 عطلات رسمية في دولة الإمارات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2024 بشأن العطلات الرسمية، بحسب صحيفة "جلف نيوز".



دليل الإجازات والعطل الرسمية في الإمارات خلال عام 2026



1. رأس السنة الميلادية

تصادف عطلة رأس السنة يوم الخميس 1 يناير 2026 ولمدة يوم واحد. ويمكنك الحصول على إجازة يوم الجمعة 2 يناير 2026، بالإضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد). وبهذا ستحصل على استراحة مدتها 4 أيام مقابل استنفاد يوم واحد فقط من رصيد إجازتك السنوية.

2. عيد الفطر

من المتوقع أن تكون عطلة عيد الفطر من الجمعة 20 مارس إلى الأحد 22 مارس 2026 (ثلاثة أيام). وإذا قررت أخذ إجازة يوم الاثنين 16 مارس والعودة إلى العمل يوم الاثنين 23 مارس، فستستهلك 5 أيام من إجازتك السنوية، لتحصل في المقابل على إجازة مدتها 7 أيام.



3. وقفة عرفة وعيد الأضحى

من المتوقع أن يصادف يوم عرفة وعيد الأضحى نهاية شهر مايو 2026؛ حيث يصادف يوم عرفة الثلاثاء 26 مايو، تليه عطلة عيد الأضحى من الأربعاء 27 مايو إلى الجمعة 29 مايو. ويوم عرفة إجازة ليوم واحد، بينما عطلة عيد الأضحى تمتد لثلاثة أيام.

وإذا أخذت إجازة يوم الاثنين 25 مايو، فيمكنك الحصول على إجازة مدتها 9 أيام، مقابل استهلاك يوم واحد فقط من رصيد إجازتك السنوية، بدمج العطلات مع عطلة نهاية الأسبوع السابقة واللاحقة.

4. رأس السنة الهجرية

تصادف هذه المناسبة يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، وهي عطلة ليوم واحد. ويمكنك أخذ إجازة يومي الخميس والجمعة 18 و19 يونيو لتحصل على استراحة تمتد إلى 5 أيام عند احتساب عطلة نهاية الأسبوع.

5. المولد النبوي الشريف

من المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026 عطلة للمولد النبوي (يوم واحد). وإذا قررت أخذ إجازة يوم الاثنين 24 أغسطس، فستتمكن من الاستمتاع بإجازة مدتها 4 أيام متصلة بعطلة نهاية الأسبوع.



6. اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة (عيد الاتحاد)

يُختتم عام 2026 بعطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات (عيد الاتحاد). ومن المتوقع أن يصادف يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026 "يوم الشهيد"، يليه عطلة اليوم الوطني يومي الأربعاء والخميس 2–3 ديسمبر.

وإذا أخذت إجازة أيام الاثنين 30 نوفمبر، الثلاثاء 1 ديسمبر، والجمعة 4 ديسمبر، فستحصل على استراحة تمتد إلى 9 أيام مع دمج عطلة نهاية الأسبوع قبل وبعد.