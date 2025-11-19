محمد بن راشد يشيد بالفريق القيادي لطيران الإمارات.. إماراتي من الدرجة الأولى
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، بالفريق القيادي لمجموعة طيران الإمارات.
ونشر سموه عبر "إكس" صورة مع الفريق، وعلق عليها "مع الفريق القيادي لمجموعة طيران الإمارات.. يديرون أكثر من 120 ألف موظف.. ويحققون أكثر من 120 مليار درهم عوائد سنوية.. ويقدمون أعلى خدمة عالمية في الأجواء لأكثر من 65 مليون مسافر سنوياً".
وأضاف سموه " فريق إماراتي من الدرجة الأولى".
