توسيع نطاق حظر حركة الشاحنات ساهم في تعزيز الانسيابية والسلامة المرورية

حقّقت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي نتائج إيجابية قياسية عقب تطبيق سياسة التوسع في حظر حركة الشاحنات على شارع الإمارات، وأوضحت الهيئة أن قرار حظر حركة الشاحنات على شارع الإمارات في الجزء الواقع بين شارع العوير وإمارة الشارقة بالاتجاه نحو الشارقة خلال ساعات الذروة المسائية من 05:30 إلى 08:00 مساءً، الذي بدأ تطبيقه في الأول من يناير 2025، جاء ضمن خطط توسيع نطاق الحظر على بعض الشوارع المحورية في دبي، بهدف خفض الازدحام المروري وتعزيز مستويات السلامة المرورية.

وساهمت سياسة التوسّع في حظر حركة الشاحنات في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستويات السلامة المروية على الشوارع الرئيسة، خصوصاً على شارعي الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد. وتمثلت أبرز النتائج في انخفاض عدد الحوادث المرورية إلى 37 حادثاً فقط في عام 2025 مقارنة بـــ75 حادثاً في عام 2024، كما أظهرت النتائج تحسّناً في نسبة التزام الشاحنات بفترات الحظر باتجاه الشارقة بنسبة 7.7% على شارع الإمارات، و5% على شارع الشيخ محمد بن زايد في يونيو 2025 مقارنة بنوفمبر 2024، إلى جانب ارتفاع متوسط سرعة المركبات بــ 26 كلم/ساعة على شارع الامارات، و19 كلم/ساعة على شارع الشيخ محمد بن زايد منذ تطبيق الحظر، ما يعكس تحسّناً ملموساً في انسيابية الحركة المرورية وخفض زمن الرحلات.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد التصاريح المرورية الصادرة أثناء فترات الحظر على الشارعين انخفض بنسبة 97% وهو ما يعكس ارتفاعاً في مستوى الامتثال للإجراءات والمعايير الجديدة لإصدار التصاريح، وبالتالي تحقيق توازن أفضل في توزيع حركة الشاحنات على الطرق البديلة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات حسين البنا: "يأتي تطبيق الحظر ضمن استراتيجية التوسّع في حظر حركة الشاحنات بهدف تخفيف حدة الازدحام المروري في أوقات الذروة ورفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز انسيابية الحركة في طرق دبي، حيث جاء القرار بالتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين في القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وموانئ دبي العالمية، ومطارات دبي".

وأكد البنا أن تعديل أوقات حركة مرور الشاحنات على الطرق في دبي يخضع لدراسات هندسية وفنية دقيقة بالتنسيق مع الشركاء، حيث يتم مراعاة كثافة المركبات وحجم الحركة المرورية، وإحصاءات الحوادث المرورية، والتطوّر العمراني على جانبي الطرق، إضافة إلى تقييم كفاءة الطرق البديلة لاستيعاب الحركة اللوجستية.

وتعمل الهيئة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي والجهات المعنية على توعية سائقي المركبات الثقيلة وأصحاب الشاحنات بأوقات الحظر والمسارات البديلة، من خلال تركيب لوحات إرشادية في بداية ونهاية مناطق الحظر، وإطلاق حملات توعوية إعلامية وإذاعية بعدة لغات عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لضمان تطبيق فعّال وسلس للإجراءات الجديدة وتحقيق أفضل النتائج.

الحد من التداخل بين المركبات الثقيلة والصغيرة

وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي اللواء سيف مهير المزروعي، إن قرار حظر الشاحنات في شارع الإمارات باتجاه إمارة الشارقة خلال فترة الذروة المسائية الذي بدأ في يناير 2025 جاء بعد دراسة مستفيضة للمعايير الهندسية والفنية، التي تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة وحاجات النقل، مؤكداً أن القرار شمل منع حركة الشاحنات في أوقات محددة على شارع الإمارات، خاصة في الفترة المسائية، حيث تشهد حركة مرور كثيفة، مؤكداً أن الهدف الرئيس من القرار هو الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن التداخل بين الشاحنات والمركبات الصغيرة، فضلاً عن تخفيف الازدحامات المرورية في الشوارع الحيوية.

وأوضح اللواء سيف المزروعي أن القرار ساهم في تحسين السلامة المرورية وتقليل معدلات الحوادث المرتبطة بالشاحنات خلال أوقات الذروة، كما عزز من انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الاختناقات المرورية في الشوارع الحيوية مثل شارع الإمارات، بالإضافة إلى دعمه إلى الاستدامة البيئية من خلال تقليل الازدحام من استهلاك الوقود وانبعاثات الغازات الملوثة.

وبين اللواء المزروعي، إن الإجراءات المرورية الجديدة التي على تم اتخاذها على شارع الإمارات تعد خطوة استباقية تهدف إلى توفير بيئة مرورية أكثر أماناً وكفاءة. ومع التزام سائقي الشاحنات وأصحاب شركات النقل بالقرار، يمكن تحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير على الخدمات اللوجستية أو الاقتصاد. مؤكداً نجاح هذه المبادرة من خلال التزام الجميع بدورهم لضمان تطبيق الحظر بسلاسة وفعالية وتحقيق الأهداف المنشودة لضمان بيئة مرورية آمنة ومريحة لجميع مستخدمي الطريق.