بن حويرب: السنوات الخمس المقبلة حاسمة في مسيرة صناعة المستقبل

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جمال بن حويرب، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً متقدماً في بناء اقتصاد معرفي، مدعوماً بسياسات رائدة ورؤية تقوم على الاستثمار في الإنسان، معتبراً أن المعرفة “أكثر الطاقات جدوى لصناعة الأمم وتقدمها”.

وقال إن السنوات الخمس المقبلة ستكون حاسمة في مسيرة صناعة المستقبل، مع ضرورة الاستثمار في الإنسان والعقول المبدعة باعتبارها المورد الأكثر استدامة.

جاء ذلك خلال اليوم الأول لفعاليات قمة المعرفة 2025 في نسختها العاشرة المقامة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مركز دبي التجاري العالمي.

منصة دولية

واكد بن حويرب أن الحدث بات على مدى عقد كامل منصة دولية رائدة لتبادل المعرفة وصناعة المستقبل، تحت مظلة رؤية القيادة الرشيدة.

العقول المبدعة

وأوضح أن القمة، ومنذ انطلاقتها قبل عشرة أعوام، نجحت في ترسيخ حضورها كملتقى سنوي للعقول المبدعة والخبراء وصنّاع القرار، مشيراً إلى أنها استضافت في دوراتها التسع الماضية أكثر من 900 متحدث عالمي ونظّمت ما يفوق 1000 جلسة، فيما تخطّى عدد المتابعين عبر المنصات الرقمية مليوني مشاهدة متراكمة.

تقارير ومؤشرات

وأضاف أن ما تنتجه القمة سنوياً من تقارير ومؤشرات ومشاريع معرفية أصبح مرجعاً معتمداً للعديد من المؤسسات الدولية، خصوصاً مؤشر المعرفة العالمي الذي عزّز جهود الدول في بناء مجتمعات أكثر جاهزية واستدامة.

أسواق المعرفة

وافاد بأن القمة هذا العام تأتي تحت شعار “أسواق المعرفة: تطوير المجتمعات المستدامة”، مركّزة على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية وإبداعية قادرة على دعم الاقتصاد المستدام، وتعزيز الابتكار وتوظيف البيانات والبحث العلمي في خدمة التنمية.

مبدأ العدالة

وأشار إلى أن نسخة هذا العام تعطي أولوية لترسيخ مبدأ العدالة في الوصول إلى المعرفة باعتبارها حقاً أساسياً ومحركاً للتنمية، إلى جانب تعزيز الحوار بين الحكومات والأكاديميين وروّاد الأعمال والمجتمع المدني، بهدف صياغة سياسات قادرة على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

التغيير المستمر

وشدّد بن حويرب على أهمية التغيير المستمر وعدم الركون إلى الماضي، قائلاً: “من لا يتغيّر تتغيّر عليه الظروف فيتراجع، ومن لا يتطور لا ينتظره قطار العالم السريع.”