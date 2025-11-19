1000 فرصة عمل للمواطنين الشباب في معرض «توظيف x زاهب»

افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، فعاليات الدورة الـ19 من معرض «توظيف x زاهب»، التي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، فيما أكّد باحثون عن عمل أن أغلب الوظائف المطروحة تتعلق بمجالَي الهندسة والمحاسبة، حيث تسيطر الشركات الهندسية بمختلف تخصصاتها والبنوك على النسبة الأكبر من أجنحة المعرض.

وتقدّم النسخة الـ19 من «توظيف × زاهب» ما يزيد على 1000 فرصة عمل و40 جلسة حوارية تفاعلية، إلى جانب مجموعة من المراكز المتخصصة، مثل مركز الإرشاد المهني، ومركز مراجعة السِيَر الذاتية، ومركز المقابلات التجريبية، وجلسات إرشاد فردية، وورش تدريب على مهارات المستقبل.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته خلال الافتتاح: «يُجسّد تنظيم معرض (توظيف × زاھب 2025) في أبوظبي رؤية دولة الإمارات، في ظل قيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاستثمار في الإنسان أولاً، وتمكين شبابنا من امتلاك مهارات المستقبل في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. إن الأرقام والبيانات التي نطّلع عليها اليوم تؤكّد أن سوق العمل في الإمارات يشهد تحوّلاً متسارعاً نحو الوظائف الذكية، ما يفرض علينا جميعاً – حكومةً ومؤسساتٍ تعليميةً وقطاعاً خاصاً – أن نوفّر لشباب الوطن منصات حقيقية للتدريب والتأهيل وفرص العمل النوعية».

وأضاف: «نحن فخورون بأن تكون الإمارات من أسرع الأسواق نمواً في تبنّي وظائف الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، وبأن يُشكّل شبابنا الإماراتي نموذجاً لجيل واعٍ ومستعد للتحوّل الرقمي، وقادر على المنافسة والابتكار، والمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد متقدّم قائم على المعرفة والتقنيات الحديثة. ويأتي معرض (توظيف × زاھب) ليعكس هذا التوجّه، من خلال الربط بين بيانات سوق العمل وبرامج تطوير المهارات، وفتح قنوات مباشرة بين الكفاءات الوطنية والجهات الرائدة في القطاعين الحكومي والخاص».

مستهدفات التوطين

وطرحت الجهات الحكومية والخاصة، المشاركة في فعاليات الدورة الـ19 من المعرض 1000 شاغر وظيفي، إضافة إلى مئات الفرص التدريبية للطلبة، في المجالات القانونية والأمنية، والمحاسبة والتمويل، والاتصالات، والتسويق الرقمي، والمبيعات، وتجارة التجزئة، وركزت البنوك والمجموعات المصرفية والشركات الخاصة على استقطاب المواطنين حديثي التخرج، خلال المعرض لتحقيق مستهدفات التوطين المقررة عن عام 2025، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك تجنباً للمخالفة.

وأكّد المواطنون الباحثون عن عمل: محمد جمعة، وخالد البلوشي، وحمد عبدالله، وأمينة سالم، أن أغلب الفرص الوظيفية المتاحة تتركز في القطاعات الهندسية والمصرفية، وتخصصات القانون، مشيرين إلى أن هناك جهات تجري مقابلات فورية مع المواطنين، ما يعكس التزامها ويؤكد أن الفرص المطروحة حقيقية.

التعرّف إلى سوق العمل

كما شهد اليوم الأول من المعرض، إقبالاً كبيراً من طلبة جامعات، بهدف التعرّف إلى الأدوات، والموارد الأساسية للتوظيف وريادة الأعمال، والتفاعل مع الشركات الرائدة والقادة البارزين، لاكتساب رؤى حول سوق العمل، وبناء علاقات قيّمة تُعزّز مسيرتهم المهنية التي ستبدأ قريباً، إضافة إلى محاولة الحصول على فرصة تدريب تؤهلهم للحصول على وظيفة فور تخرجهم.

وأشار الطلبة: بلال صقر، وأحمد جاسم، ومنال عيسى، ومروة خضر، إلى أن أحد أبرز أوجه الاستفادة من المعرض، هي الاستفادة من الشروح الوافية التي توفرها جهات التوظيف للوظائف المتاحة في سوق العمل، وكيفية إعداد السيرة الذاتية، وأبرز الأسئلة الخاصة بمقابلات التوظيف، إضافة إلى إتاحة فرصة الحصول على عرض تدريب تمهيداً لتوظيفهم عقب التخرج، أو العمل بنظام المكافأة الشهرية خلال فترة الدراسة.

فيما أكّد مستشارو التوظيف ياسر إبراهيم، ونصر فتحي، وحسين عبيد أن الطلب الأعلى في معرض «توظيف x زاهب» هذا العام على الخريجين الجدد في مجالات تطوير البرمجيات والتطبيقات، والمتخصصين في حماية البيانات، ومهندسي الروبوتات، ومحللي البيانات الضخمة، والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التخصصات الهندسية التقليدية التي لا يُستغنى عنها في سوق العمل، مشيرين إلى أن المواطنين يمتلكون وعياً كبيراً في اختيار تخصصاتهم الدراسية، كما أن الكثير من الزائرين لديهم وظائف فعلية، لكن المعرض يتيح لهم التعرّف إلى اتجاهات سوق العمل، وتحصيل عروض عمل أفضل أو في جهات أكبر بمزايا أعلى.

من جانبه، أوضح مدير الفعاليات في شركة «إنفورما الشرق الأوسط»، المُنظمة للمعرض، فادي حرب، أن نسخة هذا العام من «توظيف x زاهب»، تركز على ثلاثة محاور، تشمل نصائح عملية لإرشاد الشباب نحو قرارات مهنية واثقة، وحوارات واقعية مع قادة القطاعات والخبراء وأصحاب القرار، إضافة إلى التعلّم التطبيقي من خلال ورش العمل المهنية، فيما وفّرت أجنحة الشركات والبنوك المشاركة في المعرض جلسات إرشاد مهني فردية للمشاركين، لمساعدتهم على اكتساب الثقة والمزيد من الوضوح في ما يتعلّق بالخيارات المهنية، لاسيما في القطاع الخاص، وتمكينهم من اختبار أنفسهم من خلال التطوّع للمشاركة في مقابلات تجريبية مصممة لتقييم مستوى استعدادهم المهني.

وقال: «المعرض يوفر للشباب برنامجاً متكاملاً لتمكين المواطنين من بناء مسارات مهنية واثقة، وتعزيز دورهم في دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل للدولة، ويتضمن مراكز متقدمة للسيرة الذاتية والمقابلات الوظيفية، وجلسات إرشاد فردية مع خبراء الموارد البشرية، وورش عمل لمهارات المستقبل في مجالات التحوّل الرقمي، والاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى فرص مباشرة للتواصل مع مسؤولي التوظيف وبناء شبكة علاقات مهنية مؤثرة».

باحثون عن عمل:

. جهات تجري مقابلات فورية مع المواطنين، ما يعكس التزامها، ويؤكد أن الفرص المطروحة حقيقية.