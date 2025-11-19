15 نوعاً جديداً ومحدّثاً لاشتراكات المواقف العامة في دبي

كشفت شركة «باركن» عن توسيع منظومة اشتراكات المواقف العامة في إمارة دبي، لتشمل 15 نوعاً مختلفاً، بعد تحديث شامل للنظام أضاف فئات جديدة، وأعاد تصنيف بعض الاشتراكات السابقة ووسّع نطاقها، في خطوة تهدف إلى تسهيل تجربة التنقل على السكان والزوار، وتوفير حلول مرنة وميسرة لركن المركبات في مختلف المناطق الحيوية والتطويرية بالإمارة.

ووفقاً للتحديث الجديد، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، تراوح أسعار اشتراكات المواقف بين 100 درهم شهرياً كأقل اشتراك متاح لفئتَي الطلاب وكوادر المؤسسات التعليمية الخاصة، ويصل إلى 500 درهم شهرياً كأعلى اشتراك للمواقف الجانبية ومواقف الساحات، يليه اشتراك الباقات البالغة 1400 درهم لكل ثلاثة أشهر، في مناطق مثل واحة دبي للسيليكون ودبي هيلز التي تعادل نحو 467 درهماً شهرياً، ما يوفر خيارات متنوعة تلائم مختلف احتياجات المستخدمين داخل الإمارة.

وتشمل منظومة الاشتراكات الجديدة «المواقف الجانبية ومواقف الساحات»، إذ يمكن للمستخدم الاستفادة من المواقف المرنة في مختلف أنحاء دبي، من خلال اشتراكات المواقف الجانبية ومواقف الساحات ابتداء من اشتراك شهري بقيمة 500 درهم، مع إمكانية التبديل بين ثلاث مركبات (كحد أقصى) مسجلة على الملف المروري نفسه، ما يجعله خياراً مناسباً للتنقّل اليومي أو التسوّق.

وتوفر الشركة اشتراكات مخصصة لـ«مواقف الساحات فقط» في المنطقتين B وD، ابتداء من 250 درهماً شهرياً، لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يحتاجون إلى ساعات وقوف طويلة أو مبيت المركبات حتى 24 ساعة.

وفي المناطق التطويرية وفّرت «باركن» للمستخدمين باقات مرنة تشمل واحة دبي للسيليكون - المنطقة H، باشتراك يبدأ من 1400 درهم لكل ثلاثة أشهر، إضافة إلى اشتراك «المواقف محدودة النطاق في واحة دبي للسيليكون»، ابتداء من 1000 درهم للفترة نفسها كل ثلاثة أشهر، لتسهيل حركة الموظفين ومستخدمي المنطقة.

وفي منطقة «دبي هيلز» التي تشهد طلباً متزايداً على المواقف العامة (631G)، وفّرت الشركة اشتراكات لمدة تصل إلى سنة كاملة برسوم تبدأ من 1400 درهم لكل ثلاثة أشهر، إلى جانب توفير اشتراكات مواقف لمدة تصل إلى سنة أيضاً في مواقف «وصل العقارية» - W/WP برسوم تبدأ من 300 درهم شهرياً كخيار اقتصادي، يُسهم في توفير رسوم المواقف اليومية.

وتشمل الاشتراكات فئات مخفضة تستهدف «كوادر المؤسسات التعليمية الخاصة»، حيث تستطيع الكوادر في المؤسسات التعليمية الخاصة الحصول على اشتراك شهري يبدأ من 100 درهم لصفوف المواقف الجانبية، ومواقف الساحات في المناطق ذات الرموز D,C,B,A، ضمن نطاق 500 متر من جهة عملهم، بينما يوفر اشتراك الطلبة الخيار نفسه في المناطق نفسها ابتداء من 100 درهم شهرياً، ضمن نطاق 500 متر من حرم المؤسسة التعليمية.

كما تُقدّم الشركة حلاً مناسباً للمستخدمين الذين يقضون ساعات طويلة في قلب المدينة، من خلال اشتراك «مواقف المباني متعددة الطوابق» ابتداء من 735 درهماً شهرياً، إضافة إلى مجموعة من الاشتراكات التي تغطي عدداً من المناطق التطويرية الكبرى، مثل اشتراك مواقف «مدينة دبي للاستوديوهات» بقيمة 315 درهماً الذي يوفر الاستفادة من 869 موقفاً ملائماً في منطقة (675T)، والخيارات المرنة لمدة شهر أو ثلاثة أشهر أو ستة أو 12 شهراً.

ووفّرت الشركة اشتراك مواقف في «مدينة دبي للتعهيد»، ابتداء من 315 درهماً والتمتع بتجربة وقوف سلسلة لنحو 141 موقفاً في منطقة 812T، إضافة إلى اشتراك مواقف «مدينة دبي الرياضية»، ومنطقة 682S، والاستفادة من 875 موقفاً متوافراً برسوم اشتراك تبلغ 300 درهم شهرياً، إلى جانب اشتراك المواقف في مدينة دبي الأكاديمية الذي يوفر 1850 موقفاً في منطقة (812F) برسوم تبدأ من 315 درهماً شهرياً.

وطرحت الشركة اشتراكات مواقف «مدينة دبي للإنتاج» ابتداء من 315 درهماً شهرياً، ويمنح المستخدمين الاستفادة من 5650 موقفاً في منطقة 685F، إلى جانب توفير اشتراكات مواقف «مجمع دبي للعلوم» ابتداء من 315 درهماً أيضاً، والاستفادة من 777 موقفاً في المنطقة 672F.

وأكدت «باركن» أن توفير هذه المنظومة الواسعة من الاشتراكات يهدف إلى تعزيز سهولة الوصول إلى المواقف، وتقديم حلول متنوعة تلائم مختلف الاحتياجات اليومية والموسمية للمستخدمين، داعية الجمهور إلى تحميل التطبيق المخصص للشركة واختيار الاشتراك الأنسب، وفق الموقع ونوع الاستخدام ومدة الوقوف.

