انخفاض تدريجي في «الحرارة» خلال الأسبوع الجاري

يتوقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض درجات الحرارة تدريجياً خلال الأسبوع الجاري، وبوجه عام يكون الطقس رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، وصحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً غرباً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة غرباً، وسرعتها تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً، بعد غد، وتظهر السحب المنخفضة على البحر والجزر غرباً، مع اضطراب موج البحر.

كما يشهد يوم السبت المقبل انخفاضاً آخر في درجات الحرارة، ويكون الطقس مغبراً، خصوصاً على المناطق الشمالية والشرقية.