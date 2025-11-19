أول معاملة تجارة إلكترونية عالمية من دبي بالذكاء الاصطناعي

كشف «منتدى دبي للمستقبل» عن تنفيذ أول معاملة تجارة إلكترونية عالمية من دبي، عبر وكيل ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، أن الإمارات تُعد البيئة الأنسب عالمياً لتجربة التقنيات الخارقة.

جاء ذلك خلال جلسة «القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي والتحولات العالمية»، في «منتدى دبي للمستقبل»، التي أدارها وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، واستضاف خلالها الرئيس التنفيذي لشركة «ماستركارد»، مايكل ميباخ، الذي أعلن تفاصيل تنفيذ أول معاملة تجارة إلكترونية عبر وكيل ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم.

وأكد ميباخ أن «ماستركارد» نجحت، بالتعاون مع شركة «مونت ديلين»، في تنفيذ أول معاملة حقيقية عبر وكيل ذكي، إذ جرى شراء تذكرتين لعرض سينمائي، عبر محادثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ولديها القدرة على فهم تفضيلات الشخص دون الحاجة إلى الانتقال إلى مواقع أخرى أو صفحات متعددة داخل مواقع البيع.

وأوضح أن الوكيل الذكي يستطيع اعتماداً على سجل التفضيلات السابقة اقتراح أفلام، وتحديد الوقت الأنسب، واختيار أقرب صالة، ثم تنفيذ الدفع عبر بطاقة مسجلة بطرائق آمنة، والعملية جرى تنفيذها أمام الوزراء والحضور «بسلاسة كاملة»، لافتاً إلى أن تلك الخطوة بداية لتحول شامل في مستقبل التسوق والسفر والخدمات.

وقال عمر سلطان العلماء، خلال الجلسة: «إن دولة الإمارات البيئة الأنسب عالمياً لتجربة التقنيات الخارقة، فعند اقتراح أي تقنية أو حدث يتعلق بأي من شؤون المستقبل لا نسأل لماذا نفعل ذلك بل يكون سؤالنا لماذا لا نفعل؟ ونبدأ بخطوات تجريبية في بيئات مدروسة، ثم ننطلق إلى ما هو أوسع، فالمستقبل لا ينتظر أحداً، بل يحتاج إلى دول تُقدم وتبادر».

وتحدث العلماء عن حساسية المرحلة الحالية، موضحاً أن تنظيم الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون ذكياً ومتوازناً، يحمي الناس دون خنق الابتكار. وأشار إلى أنه على الرغم من أن كثيراً من المهام التقليدية ستتحول إلى الأتمتة، فإن التفكير والإبداع والتواصل الإنساني، والذكاء العاطفي ستظل مساحات بشرية خالصة لا يستطيع الذكاء الاصطناعي استبدالها.

واختُتمت الجلسة بالإشارة إلى أن إطلاق أول معاملة تجارية عبر وكيل ذكي من دبي يعكس مكانة الدولة مختبراً عالمياً للابتكار، ونموذجاً في كيفية دمج الذكاء الاصطناعي بأمان ومسؤولية وحوكمة متطورة.