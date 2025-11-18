حمدان بن محمد: دبي عنوان المستقبل ووجهته

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شهدت اليوم جانباً من فعاليات "منتدى دبي للمستقبل 2025" بحضور أكثر من 2500 من خبراء المستقبل والأكاديميين وصنّاع القرار وقادة الفكر من الإمارات ومختلف أنحاء العالم ."

وأضاف سموه: " نجتمع هنا لنحدّد الأولويات، ونستكشف الفرص، ونوحد جهودنا لصياغة حلول وخدمات تواكب طموحاتنا وترتقي بجودة حياة الأجيال القادمة، وخلال المنتدى، كرّمنا الفائزين بالنسخة الأولى من "جوائز دبي لاستشراف المستقبل"، والتقيت خريجي برنامج دبي لخبراء المستقبل وبرنامج استشعار المستقبل … جهود وطنية تؤسس لجيل قادر على استشراف التحديات وصناعة الحلول لتبقى دبي عنوان المستقبل ووجهته."