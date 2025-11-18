رئيس الكونغو الديمقراطية يبحث مع شخبوط بن نهيان تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع الإقليمية

استقبل فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها إلى العاصمة كينشاسا.

ونقل الشيخ شخبوط بن نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس الكونغو الديمقراطية وتمنياتهم لبلاده وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل تشيسيكيدي ، الشيخ شخبوط بن نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

ورحب تشيسيكيدي بزيارة الشيخ شخبوط بن نهيان، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والكونغو الديمقراطية، وتكثيف العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.

كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك التطورات المآساوية في السودان، وأكد الجانبان على أهمية دور المجموعة الرباعية التي تضم دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجهودها لتحقيق هدنة إنسانية.

كما أدان الجانبان جميع الانتهاكات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وفي هذا السياق دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وحماية المدنيين، والمحاسبة على الجرائم المرتكبة.