"تنفيذي الشارقة" يصدر قراراً بشأن منح مساعدات داعمة للفئات المستحقة من المواطنين

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والاطلاع على سير المشروعات التنموية في مدن ومناطق الإمارة، ما ينعكس على مستوى الأفراد في المجتمع وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أصدر المجلس قراراً بشأن منح مساعدات نوعية إضافية داعمة في إمارة الشارقة، ويهدف القرار إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المواطنة، وتوفير الرعاية والدعم لكبار السن وذوي الإعاقة وطريحي الفراش، وتمكين المستفيدين من إدارة شؤونهم المعيشية بكفاءة واستقلالية.

وحدد القرار القرار الفئات المستحقة للمساعدة من مواطني إمارة الشارقة وهم: ربُ الأسرة، وكبير السن طريح الفراش، وذوي الإعاقة طريح الفراش، وكبير السن المُعال، بالإضافة إلى عدد من المواد القانونية المعنية بقيمة المساعدة، والشروط العامة، والشروط الخاصة، والقرارات التنفيذية، والإلغاء،والنفاذ والنشر.

واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن إلغاء بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2017م بشأن تنظيم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالته إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاستكمال دورته التشريعية.