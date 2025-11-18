انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري

توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاض درجات الحرارة تدريجيا خلال الأسبوع الجاري، وبوجه عام يكون الطقس رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف ، صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً غرباً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً وسرعتها تصل إلى 40 كم/س

وذكر المركز أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا يوم الجمعة المقبل ، وتظهر السحب المنخفضة على البحر والجزر غرباً، مع اضطراب موج البحر.

كما يشهد يوم السبت المقبل، انخفاضا آخرا في درجات الحرارة، ويكون الطقس مغبرا خاصة على المناطق الشمالية والشرقية.