عامر العوضي: «دبي للمستقبل» تتبنى مساراً متكاملاً لربط المبتكرين بالمستثمرين 

كشف مدير مبادرة «حلول دبي المستقبل - ابتكارات للبشرية» في مؤسسة دبي للمستقبل، عامر عبدالرؤوف العوضي، لـ«الإمارات اليوم» عن تبني المؤسسة مساراً متكاملاً يربط المبتكرين بالمستثمرين والجهات الحكومية والمؤسسات البحثية، لضمان تحويل الأفكار إلى حلول عملية ومستدامة، ما يجعل التوسّع الدولي للمبادرة خطوة طبيعية لطرح هذه الابتكارات على مستوى العالم.

وقال إن دعم المشروعات الفائزة في معرض «حلول المستقبل - ابتكارات للبشرية»، يشمل حماية الملكية الفكرية، وتوفير مختبرات، وترتيب لقاءات مع الجهات الحكومية، إضافة إلى دعم إعداد نماذج الأعمال وخطط التصنيع والتوسع، لضمان أن يكون المعرض نقطة انطلاق لأثر مستدام.

وأوضح أن المؤسسة وسّعت شراكاتها بشكل كبير مع جهات حكومية، مثل هيئة الصحة بدبي، ومراكز بحثية، مثل ESA، ومؤسسات خاصة كمعهد SEE، إضافة إلى تعاون دولي مع وكالة الفضاء الأوروبية، ما أتاح انتقال عدد من المشروعات من مرحلة العرض إلى مرحلة التطوير في دبي.

وقال إن تقييم المشروعات يستند إلى ثلاثة محاور رئيسة: الأثر، حيث يُقيّم مدى حل المشروع لمشكلة إنسانية مُلحّة وقدرته على تحقيق تأثير قابل للقياس في مجالات مثل الصحة والمناخ والغذاء؛ قوة البحث العلمي، من خلال الاعتماد على أبحاث معمّقة وتجارب موثقة وفهم علمي للتحدي؛ والتكنولوجيا، عبر تقييم كيفية توظيفها لخلق قيمة مضافة واضحة، سواء كانت متقدمة أو بسيطة وفاعلة.

وأكّد أن الاستدامة تُعدّ شرطاً أساسياً في التقييم النهائي، إذ يتم اختيار الحلول التي تُحدِث فرقاً حقيقياً في حياة البشر وتدعم التنمية المستدامة، مع قابلية التطبيق على نطاق واسع بكُلفة معقولة.

وأشار إلى أن هذا العام شهد تركيزاً واضحاً على حلول تقلل الكُلفة، وتوسّع إمكانية تبني التكنولوجيا، وتعتمد تقنيات لمعالجة تحديات واقعية في مجالات الصحة، والمناخ، والزراعة، ما يعكس وعي الجيل الجديد بمسؤولياته تجاه مستقبل البشرية.وأكّد تقدير المشروعات المبنية على منهجية علمية دقيقة ومحميّة بحقوق الملكية الفكرية، موضحاً أن الابتكار الحقيقي يبدأ عندما يطرح أصحاب المشروعات أسئلة صعبة ويقدّمون حلولاً جديدة، وأكد أن مهمتهم هي تمكين هذه الأفكار وتحويلها إلى تطبيقات قابلة للتنفيذ، وأضاف أن تنوع وتعقيد الابتكارات الأكاديمية كل عام يعكس سنوات من البحث والتجربة والتفاني، ويستجيب لتحديات العالم الواقعية بالإبداع والأهداف الإنسانية.

وذكر أن مؤسسة دبي للمستقبل تتمتع بشراكات واسعة مع منظمات عالمية وجامعات بحثية مرموقة، ما أسهم في حصول عدد من خريجي برامجها على تكريمات دولية، أبرزها اختيار اثنين منهم ضمن برنامج الأمم المتحدة للبيئة كـ«أبطال صغار للبيئة 2025»، إضافة إلى إدراج أحد المشروعات في متحف تاريخ العلوم بأكسفورد لقيمته البحثية.

وأشار إلى أن التزام الإمارات بتطوير سياسات وحلول مستقبلية في مجالات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي خلق بيئة متقدمة تحتضن الابتكار، وجعل من دبي منصة لتصدير الابتكارات، حيث انتقلت مشروعات عدة من العام الماضي إلى مرحلة التطبيق بالتعاون مع جهات محلية من مختلف القطاعات.

وقال العوضي إن معرض «حلول دبي المستقبل - ابتكارات للبشرية» يترجم رؤية دبي للمستقبل إلى واقع ملموس من خلال المشروعات الطلابية والبحثية، موضحاً أن المعرض لا يكتفي بعرض الابتكارات، بل يمنح المبدعين مساراً عملياً يربطهم بالحكومة والصناعة والمستثمرين وخبراء تطوير الأعمال، لتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتطبيق.

وأفاد بأن اختيار «ابتكارات للبشرية» يعني ببساطة: صمّم المستقبل الذي تتخيله واجعل تأثيرك إنسانياً وعالمياً.