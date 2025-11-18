2500 خبير ومتخصص عالمي في «منتدى دبي للمستقبل 2025»

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الرابعة من منتدى دبي للمستقبل، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، بتنظيم مؤسسة دبي للمستقبل، وتستمر أعماله، على مدار يومَي 18 و19 نوفمبر الجاري، في متحف المستقبل.

ويُشكل المنتدى منصة رائدة لاستشراف الفرص المستقبلية في مختلف المجالات بمشاركة 2500 خبير ومتخصص في تصميم المستقبل من حول العالم، وأكثر من 200 متحدث يشاركون في أكثر من 70 جلسة رئيسة وحوارية ضمن خمسة محاور رئيسة تشمل: نظرة متعمقة في المستقبل، واستكشاف المجهول، ومستقبل المجتمعات، ومستقبل الصحة، ومستقبل الأنظمة.

ويتم تنظيم «يوم المنتديات التخصصية» يومَي 17 و20 نوفمبر، بالتعاون مع عدد من شركاء المنتدى من المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية لمناقشة خمسة موضوعات حيوية هي الاستشراف والأمن الدولي، والاستشراف والعمل الخيري الاستراتيجي، والاستشراف والمقتنيات الذكية، والاستشراف والاستجابة المناخية، وإعلام المستقبل، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في هذه المجالات.

واجتمع عدد من كبار رؤساء تحرير الصحف الإقليمية، ومديري محطات التلفزيون، وقادة صناعة الإعلام، إلى جانب خبراء في الذكاء الاصطناعي، في جلسة حوارية نظمتها صحيفة «عرب نيوز» حول «إعلام المستقبل»، واستعرض المشاركون في الجلسة أبرز الفرص الناجمة عن تطور التقنيات الناشئة في المشهد الإعلامي، وأهم الاتجاهات المستقبلية التي يجب التركيز على مواكبتها وإعداد الإعلاميين بالمهارات والأدوات المطلوبة للتغيرات القادمة، كما ناقشوا دور الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحافة، والإعلان، والاتصالات، وصناعة المحتوى في العالم العربي.

وضمن المنتديات التخصصية أيضاً، ناقش المشاركون ضمن جلسات «الاستشراف والأمن الدولي» التي نظمتها «مؤسسة فكر» سبل توظيف أدوات الاستشراف في تعزيز مرونة الحوار العالمي وفهم التحولات الدولية وتعقيداتها، واستعرضت جلسات «الاستشراف والعمل الخيري الاستراتيجي» التي نظمتها «مؤسسة عبدالله الغرير» مستقبل العمل الخيري ونماذجه الجديدة.

وشارك المتحدثون في جلسات الاستشراف والمقتنيات الذكية التي نظمتها شركة اكسبانسيو التكنولوجية (XPANCEO) تجارب واقعية في تحويل الأبحاث العلمية إلى حلول قابلة للتطبيق، ودور التقنيات الثورية في تعزيز التفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا، وناقشت جلسات «الاستشراف والاستجابة المناخية» التي نظمها برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار الذي تشرف عليه مختبرات دبي للمستقبل، كيفية تعزيز قدرة المدن والمجتمعات على مواجهة تحديات التغير المناخي.

