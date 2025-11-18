«طرق دبي» تضيف خصائص جديدة لـ «نول»

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تصميماً جديداً لتطبيق «الدفع نول»، بتصميم عصري ومحدّث ومزايا وخصاص جديدة ومتنوعة أضفت على التطبيق المزيد من السلاسة والفاعلية، وذلك بهدف إسعاد المتعاملين، والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات هذا التطبيق، الذي أصبح عنصراً حيوياً ومهماً لاسيما لمستخدمي وسائل النقل الجماعي من مختلف شرائح المجتمع في الإمارة.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، إن التحديث الجديد لـ«الدفع نول» تضمن مجموعة متنوعة من المزايا والخصائص، أهمها: إدارة بطاقة نول الخاصة بأفراد العائلة، كتقديم الطلب نيابة عن الأولاد، وإدارة بطاقات العائلة بربطها أو إلغائها، وإعادة تعبئة الرصيد لأفراد العائلة، وجدولة مبالغ التعبئة لبطاقات نول لأفراد العائلة وفق جداول زمنية محددة ومبالغ حسب اختيار المتعامل، وإرسال إشعارات استباقية للمتعامل لإعادة تعبئة الرصيد المنخفض، أو تجديد بطاقة نول قريبة الانتهاء، أو تجديد صلاحية تصاريح التنقّل قبل موعد انتهائها، وتعبئة رصيد بطاقة نول بشكل فوري والاستعلام عن الرصيد المتبقي، وشراء تصريح التنقّل بشكل فوري، وإطلاق خدمات إضافية عبر التطبيق، مثل خدمات تعبئة أرصدة الهواتف المتحركة.

وأضافت، «إن إطلاق هذه المبادرة يركز على تحقيق أهداف تشمل: مواءمة التصميم مع (الشكل والشعور العام) تجاه منصة الهيئة الرقمية، ومتطلبات سياسة خدمات 360 لحكومة دبي، التي تتمثّل في الربط الرقمي بين الجهات المعنية، بما يضمن تبسيط الإجراءات، وإلغاء المتطلبات غير الضرورية، وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المعاملات لزيادة الكفاءة والمرونة وتسهيل حياة الأفراد، الأمر الذي يعكس مدى حرص الهيئة على تحقيق توجهات الحكومة لبرنامج تصفير البيروقراطية».

وبلغ عدد البطاقات الرقمية المباعة أكثر من 33 ألف بطاقة حتى نهاية عام 2024 بزيادة فاقت 460% على العام الذي سبقه، وبلغ عدد مرات تحميل التطبيق 1.5 مليون مستخدم حتى نهاية عام 2024 بزيادة فاقت 150% على العام الذي سبقه.