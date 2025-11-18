«دبي العالمي لسلامة الأغذية» يناقش توظيف الذكاء الاصطناعي لوقف هدر الأغذية

انطلقت، أمس، فعاليات النسخة الـ19 من «مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية»، أكبر منصة إقليمية ودولية رائدة تجمع أبرز الخبراء والمتخصصين في قطاع سلامة الغذاء من مختلف أنحاء العالم، الذي تنظمه بلدية دبي لهذا العام تحت شعار «التقنيات والابتكار في سلامة الغذاء» بمشاركة أكثر من 3500 مشارك و225 متحدثاً عالمياً وخبيراً في قطاع الأغذية من 70 دولة حول العالم، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وتنظّم البلدية المؤتمر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والجمعية الدولية لحماية الأغذية (IAFP)، والرابطة الوطنية للصحة البيئية (NEHA).

وتناقش النسخة الـ19 من المؤتمر مستقبل قطاع سلامة الأغذية، واستكشاف أحدث الابتكارات والتقنيات في القطاع الغذائي، وكيفية تسخير التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، لتعزيز منظومة سلامة الغذاء، وتقليل الفاقد والمُهدَر من الأغذية، ودعم تطبيق أفضل الممارسات الغذائية المستدامة والمرنة التي تُسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة للغذاء حول العالم.

وكشفت البلدية بالشراكة مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف (AIJRF) عن مبادرة «مؤثرو الغذاء الآمن - مبدعون» أو «Food Safety Storytellers»، أول مبادرة عالمية تجمع المهنيين وصُنّاع المحتوى في مجال الغذاء الآمن والمستدام، وتستهدف تدريب أكثر من 500 مهني وصانع محتوى خلال ثلاث سنوات، وتطوير مهاراتهم لإنتاج محتوى علمي مبتكر وموثوق، وتمكين المؤثرين كسفراء للسلامة الغذائية، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية حول أسس وسلامة جَودة الغذاء، ويوفر محتوى تدريبياً متخصصاً للمزارعين والطلاب والجهات الحكومية.

وتؤكد المبادرة الدور الرائد لدبي في بناء منظومات مستدامة، تضع صحة الإنسان وجودة الحياة في صدارة أولوياتها، ما يُرسّخ مكانة دبي كإحدى أبرز المدن العالمية في الصحة وجودة الحياة والاستدامة.

كما أعلنت عن «دليل الذكاء الاصطناعي الغذائي» أول دليل إرشادي من نوعه يضع إجراءات موحدة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، بهدف التنبؤ بالمخاطر الغذائية، وتعزيز الشفافية والرقابة الاستباقية، ورفع كفاءة عمليات سلامة الغذاء لحماية الصحة العامة في الإمارة، ويشمل منهجيات تفصيلية تتعلق بالحوكمة الأخلاقية وإدارة البيانات وتنفيذ المشروعات بمنهجية مرنة (Agile)، إلى جانب المنصة الرقمية الموحدة الجديدة في مجال سلامة الغذاء والتغذية (DM Checked) التي تهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية في جميع مراحل التفتيش والمراقبة من خلال نظام ذكي يضمن سرعة الإجراءات ودقة النتائج وجودة الأغذية المقدمة للمجتمع، ويُسهل التحقق من التزام المنشآت الغذائية بمعايير السلامة والتغذية الصحية، بما يواكب توجه دبي نحو التحول الرقمي، وبناء مدينة ذكية وآمنة غذائياً.

وخلال اليوم الأول من المؤتمر، كرّمت بلدية دبي الفائزين بالنسخة الثانية من «برنامج بلدية دبي للتميّز في الأنظمة الغذائية»، الذي يهدف إلى الاحتفاء بنخبة المنشآت الغذائية الرائدة في قطاع الأغذية والملتزمة بتطبيق أعلى المعايير في مجالات السلامة الغذائية والتغذية والاستدامة والابتكار والمسؤولية المجتمعية والتحول الرقمي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لبناء منظومة غذائية مستدامة ومتقدمة تُعزّز مستوى جودة الحياة في دبي.

وأكّد مدير عام البلدية، المهندس مروان أحمد بن غليطة، أن «مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية» مثّل على مدار 19 عاماً مضت نقطة التقاء عالمية جمعت العقول والخبراء والمنظمات الكبرى المتخصصة في الأغذية من حول العالم.

وأضاف أنه يواصل مساره اليوم لمناقشة ملامح مستقبل سلامة الغذاء والطفرة التحولية في تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفها في هذه الصناعة، لضمان صحة وسلامة الإنسان، وتعزيز رؤية دبي طويلة المدى لبناء منظومة غذائية مستدامة تُمثّل نموذجاً عالمياً في مواجهة التحديات الغذائية.

وقال إن دبي ليست فقط مركزاً اقتصادياً ومالياً وسياحياً، بل هي مؤثر رئيس لقيادة التغيير في مواجهة القضايا العالمية الكبرى، واليوم تُرسّخ مكانتها عالمياً مركزاً متقدّماً لاستشراف مستقبل الغذاء، والدفع نحو تبني حلول مُبتكرة توفرها التكنولوجيا المتقدمة لمواجهة التحديات الناشئة، بما يضمن مستقبل غذاء آمناً ومرناً يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وأضاف أنه من خلال هذا المؤتمر تلتزم بلدية دبي بدعم الجهود الدولية لضمان سلامة الأغذية واستدامة سلاسل الإمداد الغذائي انطلاقاً من الحرص على بناء شبكة تعاون عالمية تُعزّز مكانة دولة الإمارات ودبي في مؤشر الأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ويؤكد مستهدفاتنا بتحقيق بيئة غذائية آمنة ومستدامة.

• 500 مهني وصانع محتوى سفراء للسلامة الغذائية ولبناء قاعدة معرفية حول أسس وسلامة جودة الغذاء خلال ثلاث سنوات.