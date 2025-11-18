«فلاي دبي» توقّع اتفاقية لشراء 60 محركاً لدعم «الرحلات الطويلة»

وقّعت «فلاي دبي» و«جنرال إلكتريك للطيران»، أمس، اتفاقية جديدة لشراء 60 محركاً من طراز «GEnx-1B» لتزويد أول أسطول للناقلة من الطائرات عريضة البدن، الذي يتألف من 30 طائرة «بوينغ 787-9» بهذه المحركات، وتشمل الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال معرض دبي للطيران 2025، محركات احتياطية وخدمات دعم طويلة الأجل، لدعم إطلاق عمليات الناقلة على الرحلات الطويلة.

وتدعم هذه الاتفاقية استراتيجية «فلاي دبي» للنمو والتوسع المستمر لشبكتها، ما يُمكّنها من زيادة الطاقة الاستيعابية على وجهاتها الحالية وتلبية الطلب المتنامي من أعداد مسافريها، إذ تخدم حالياً أكثر من 135 وجهة في 57 دولة، وتعمل الناقلة حالياً على إضافة وجهات طويلة المدى إلى شبكتها المتنامية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «على مدى السنوات الماضية، رسّخت (فلاي دبي) مكانتها لاعباً رئيساً في قطاع الطيران، مدفوعةً برؤية تستهدف تسهيل حركة السفر عبر دبي كمركز عالمي للطيران».

وأضاف: «يلعب أداء ومتانة محركات (فلاي دبي) دوراً أساسياً في نجاح عملياتنا وخططنا لتوسيع أسطولنا، لاسيما مع استعدادنا لاستقبال طائرة (بوينغ 787) في أسطولنا خلال السنوات المقبلة، ونتطلع إلى شراكة طويلة وناجحة مع (جنرال إلكتريك للطيران) مع انطلاقنا نحو مرحلة جديدة من النمو».

من جانبه، قال الرئيس والمدير التنفيذي للمحركات والخدمات التجارية في «جنرال إلكتريك للطيران»، راسل ستوكس: «فخورون بثقة (فلاي دبي) بتكنولوجيا (جنرال إلكتريك للطيران)، مع دخول الشركة مرحلتها التالية من النمو، إذ ستوفر محركات (GEnx-1B)​ الموثوقية والكفاءة والمتانة لتشغيل أول أسطول عريض البدن للشركة، ونحن سعداء للإسهام في دفع خطط (فلاي دبي) التوسعية قدماً».

ومنذ طرحها في عام 2011، سجلت عائلة محركات (GEnx) أكثر من 62 مليون ساعة طيران، وتُعدّ أسرع محركات الدفع العالي مبيعاً لدى جنرال إلكتريك للطيران حتى الآن، مع وجود أكثر من 3600 محرك في الخدمة حالياً، بما في ذلك الوحدات الاحتياطية.

ويُشغّل محرك (GEnx) ثلثي طائرات «بوينغ 787» قيد العمل حالياً، ومثل جميع محركات جنرال إلكتريك التجارية، فإن محركات (GEnx) معتمدة للعمل بمزيج وقود الطيران المستدام (SAF) الحالي.