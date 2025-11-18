«طيران الإمارات» تطلب 65 طائرة إضافية من «بوينغ 777 X» بـ 38 مليار دولار

أعلنت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، أمس، عن طلبية لشراء 65 طائرة إضافية من طراز «بوينغ 777-9» المزودة بمحركات «GE 9X» بقيمة 38 مليار دولار (139.5 مليار درهم)، وذلك في اليوم الأول من «معرض دبي للطيران 2025».

وبهذا الإعلان، يرتفع إجمالي طلبيات «طيران الإمارات» مع «بوينغ» إلى 315 طائرة عريضة البدن، تشمل 270 طائرة «777-9»، و10 طائرات شحن من طراز «F777»، و35 طائرة «787»، كما يرتفع إجمالي طلبياتها من محركات «GE9X» مع شركة «جي إي أيروسبيس» إلى 540 محركاً، من ضمنها 130 محركاً إضافياً تم توقيع طلبها أمس.

ويعكس ذلك التزاماً طويل الأمد تجاه قطاع الصناعات الجوية في الولايات المتحدة، بما يدعم امتداد البرنامج لمئات الآلاف من الوظائف الصناعية عالية القيمة في السوق الأميركية، كما يمنح الاتفاق الأخير مع «بوينغ» دفعة قوية لدراسة الجدوى المتعلقة بتطوير طراز «777-10»، الأكبر ضمن عائلة «777 X»، إذ وقّعت الناقلة خيارات لتحويل طلبيتها الجديدة من طراز «777-9» إلى «777-10» أو «777-8».

شراكة عميقة

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «تُعدّ (طيران الإمارات) أكبر مشغّل لطائرات (بوينغ 777) في العالم، وتواصل اليوم تعزيز التزامها عبر طلب 65 طائرة إضافية من طراز (777-9) بقيمة 38 مليار دولار، إضافة إلى 130 محركاً من طراز (GE9X)».

وأضاف سموّه: «يُمثّل هذا الاستثمار امتداداً لشراكتنا العميقة مع (بوينغ) و(جي إي أيروسبيس)، ودعماً محورياً لقطاع الصناعات الجوية في الولايات المتحدة».

وتابع سموّه: «جاء اعتماد كل طائرة ضمن هذه الطلبية وفق معايير دقيقة، لضمان اتساقها مع خريطة الطريق المستقبلية لـ(طيران الإمارات)، واحتياجات شبكتنا العالمية المتوسعة، بما يتماشى مع خطط دبي التنموية، ويظل تشغيل أسطول حديث ومتطور ركيزة أساسية في استراتيجيتنا، وسنواصل العمل بشكل وثيق مع (بوينغ)، لضمان تسلّم أولى طائرات (777-9) بداية من الربع الثاني من عام 2027، وتزويد أسطولنا بأحدث الابتكارات والتقنيات ومنتجات المقصورات التي تُرسّخ مكانة (طيران الإمارات) الريادية في الصناعة».

وفي ما يتعلق بخيارات «777-10»، قال سموّه: «تؤكد (طيران الإمارات) بشكل مستمر حاجتها إلى طائرات أكبر سعة وأكثر كفاءة، لدعم عملياتها وشبكتها العالمية لاسيما في ظل النمو المتوقع في حركة النقل الجوي، والقيود المتزايدة في المطارات العالمية، ونرى أن دراسة (بوينغ) لتطوير طراز (777-10) تُمثّل توجهاً مهماً لتلبية متطلبات الناقلات الجوية العالمية، وندعم هذه الخطوة بالكامل، وقد وقّعنا بالفعل خيارات لتحويل طلبيتنا الجديدة من طراز ( 777-9) إلى (777-10) أو (777-8)، انسجاماً مع خططنا المستقبلية وتوجهاتنا طويلة المدى».

أكبر أسطول

إلى ذلك، أعلنت شركة «جي إي أيروسبيس»، وشركة «طيران الإمارات»، أمس، توقيع اتفاقية تقوم بموجبها الأولى بتزويد الثانية بـ130 محركاً من طراز «GE9X»، لتشغيل 65 طائرة إضافية من طراز «بوينغ 777-9»، ليصل بذلك إجمالي طلبية الناقلة من محركات «GE9X» إلى أكثر من 540 محركاً، وتشمل الاتفاقية أيضاً توريد محركات احتياطية واتفاقية خدمة طويلة الأمد.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «بوينغ» للطائرات التجارية، ستيفاني بوب: «يشرفنا أن تختار (طيران الإمارات) مرة أخرى طراز (بوينغ 777 X) لقيادة خططها المستقبلية مع تجديد أسطولها العالمي وتوسيع شبكتها الدولية، وعلى مدى 40 عاماً، كانت (بوينغ) داعماً فخوراً لمسيرة (طيران الإمارات) التي أصبحت واحدة من أبرز الناقلات الجوية في العالم، واكتسبت مكانة راسخة في التميّز والابتكار».

وخلال مسيرتها الممتدة لأربعة عقود، شغّلت «طيران الإمارات» مختلف طرز عائلة «777» المزودة بمحركات «GE90»، وتدير الناقلة اليوم أكبر أسطول من هذه الطائرات عالمياً، يضم 119 طائرة «777-300 ER»، و10 طائرات «777-200 LR»، و11 طائرة شحن، لتربط دبي بأكثر من 140 مدينة وتخدم من خلالها حركة التجارة والسفر عبر القارات الست.

ثقة «طيران الإمارات»

في السياق نفسه، قال الرئيس والمدير التنفيذي للمحركات والخدمات التجارية في شركة «جي إي إيروسبيس»، راسل ستوكس: «نفخر بتعزيز شراكتنا الممتدة لعقود طويلة مع (طيران الإمارات)، في إطار سعينا المشترك نحو تعزيز مستقبل الطيران، وتُعدّ الناقلة أكبر عميل عالمي لمحركات (GE90 وGP7200)، وتعكس هذه الطلبية الإضافية من محركات (GE9X) ثقة (طيران الإمارات) بتقنيتنا وفريقنا، ونحن على أتم الاستعداد لدعم (طيران الإمارات) بكل الطرق الممكنة، للاستفادة من كفاءة ومتانة حلولنا وخدماتنا الرائدة في هذا المجال».

التزام طويل المدى

بناءً على الطلبية الجديدة، فإن من المتوقع أن تتواصل عمليات تسليم طائرات «بوينغ» إلى «طيران الإمارات» حتى عام 2038، في التزام طويل المدى يسهم في تشغيل آلاف الخبراء والفنيين المشاركين في تصنيع وتجميع طائرات «777 X» ومحركات «GE9X» في العديد من الولايات الأميركية، مثل: ألاباما، وكانساس، وكنتاكي، وإنديانا، وماساتشوستس، وميشيغان، وميسيسيبي، ونيوهامبشير، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وساوث كارولاينا، وتكساس، فيرمونت، وواشنطن.

أحمد بن سعيد:

