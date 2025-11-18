«طيران الإمارات» تزوّد 232 طائرة بخدمة «ستارلينك»

أعلنت «طيران الإمارات» بدء تنفيذ خطة شاملة لتركيب خدمة «ستارلينك» للإنترنت فائق السرعة على جميع طائرات أسطولها في الخدمة، وذلك اعتباراً من الشهر الجاري على طائرات «بوينغ 777»، على أن يكتمل تنفيذ المشروع بالكامل بحلول منتصف عام 2027، وتقدّم هذه الخدمة المجانية للمسافرين اتصالاً بالإنترنت بسرعة تضاهي جودة الإنترنت الأرضي على ارتفاعات التحليق.

وتعتزم «طيران الإمارات» تركيب تقنية «ستارلينك» على جميع طائرات أسطولها في الخدمة، المكون من 232 طائرة خلال العامين المقبلين، فيما ستنطلق أول رحلة تجارية لـ«طيران الإمارات» مزودة بخدمة «ستارلينك» بعد انتهاء المعرض مباشرة، مع عودة الطائرة (A6-EPF) إلى الخدمة التشغيلية، يوم 23 نوفمبر، إيذاناً ببدء التنفيذ الموسّع للخطة، وتستهدف «طيران الإمارات» تجهيز 14 طائرة شهرياً، على أن يبدأ تركيب الخدمة على أسطول الإيرباص «A380» في فبراير 2026.

وقال رئيس شركة «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك: «نرتقي اليوم بمعايير الاتصال على متن الطائرة إلى مستوى غير مسبوق، من خلال أسرع شبكة (واي فاي) في العالم، لتصبح الإنتاجية السلسة، والتواصل الفوري مع الأهل والأصدقاء، والارتباط الدائم بالعالم الرقمي جزءاً أساسياً من تجربة السفر مع (طيران الإمارات)، فهذه الخطوة ليست سوى فصل جديد في رحلة التحوّل الشامل التي نقودها عبر أسطولنا»، وستتيح خدمة «ستارلينك» لمسافري «طيران الإمارات» الاستمتاع ببث المحتوى، والألعاب الإلكترونية، وإجراء المكالمات، والعمل، وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي طوال الرحلة، على كلٍّ من شاشات المقاعد والأجهزة الشخصية في الوقت نفسه.