منشأة جديدة للصيانة في مشروع «محمد بن راشد للطيران»

أعلنت شركة «جي إي إيروسبيس»، أمس، خططها لبناء منشأة جديدة ومتطورة لخدمات الصيانة والدعم الفني للطائرات (On Wing Support) في مشروع محمد بن راشد للطيران في «دبي الجنوب»، بكلفة تبلغ 50 مليون دولار.

وستغطي المنشأة المؤجرة مساحة 120 ألف قدم مربعة، لتحل محل الموقع الحالي، الذي تبلغ مساحته 29 ألف قدم مربعة، وتعزز التزام «جي إي إيروسبيس» بتطوير القدرات وتنمية كوادر عاملة تتمتع بالمهارة العالية في المنطقة.

وعلاوة على تلبية الطلب على محركات «CFM LEAP» و«GE9X»، ستعمل المنشأة كمركز لعمليات النشر والتوزيع الميداني، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة والتدريب الداخلي والخارجي، وللمرة الأولى في تاريخ مركز خدمات الصيانة والدعم الفني للطائرات (On Wing Support)، سيضم الموقع مرافق تدريب مخصصة للصيانة والتصليح والتجديد، لتعزيز قدرات فرق العمل وتلبية احتياجات تدريب العملاء.

وفي هذا السياق، قالت نائبة الرئيس لشؤون التجميع والاختبار والصيانة والإصلاح والتجديد في «جي إي إيروسبيس»، فرح بورغيس: «يؤكد استثمار (جي إي إيروسبيس) في هذه المنشأة التزامها الراسخ بدعم عملائنا داخل الشرق الأوسط وخارجه، ومع استمرار نمو الطلب على خدمات محركات (LEAP)، ستتيح لنا هذه المنشأة تقديم خدمات صيانة وإصلاح وتجديد شاملة بقدرات عالمية المستوى وعلى نطاق أوسع، مع تمكيننا أيضاً من دعم دخول محركات (GE9X) للخدمة في المستقبل، ونسعى من خلال توسيع حضورنا في هذه السوق الحيوية، إلى ضمان حصول عملائنا على التقنيات المتقدمة والتدريب والدعم الميداني الذي يحتاجونه، بما يحقق التميز التشغيلي والموثوقية».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمشروع «محمد بن راشد للطيران»، طحنون سيف: «يسعدنا أن نرحب بمنشأة (جي إي إيروسبيس) الجديدة في (دبي الجنوب)، ما يعزز مكانتنا وجهة عالمية متطورة في قطاع الطيران. وتعكس هذه الشراكة الرؤية المشتركة الرامية إلى تعزيز النمو وتقديم خدمات عالمية المستوى للقطاع».

وأضاف: «يُعد توسع (جي إي إيروسبيس) دليلاً على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط، والثقة بمشروع محمد بن راشد للطيران كعامل تمكين رئيس لمستقبل الطيران، ونتطلع إلى دعم (جي إي إيروسبيس) في مهمتها لتقديم قيمة استثنائية لعملائها».