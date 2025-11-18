153 مليار درهم صفقات اليوم الأول لمعرض دبي للطيران

بلغت القيمة التقديرية للصفقات المعلنة والمؤكدة، خلال فعاليات اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2025، النسخة الكبرى في تاريخه، نحو 153 مليار درهم لشراء 92 طائرة من مختلف الطرز، إضافةً إلى الصفقات العسكرية المعلنة، فيما استحوذت شركة «بوينغ» على الجزء الأكبر من الطلبيات.

واستهلت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، اليوم الأول من معرض دبي للطيران، بطلبية لشراء 65 طائرة إضافية من طراز «بوينغ 777-9» المزودة بمحركات «GE9X»، بقيمة 38 مليار دولار (نحو 139.5 مليار درهم).

بدورها، وقّعت «فلاي دبي» و«جنرال إلكتريك للطيران» اتفاقية جديدة لشراء 60 محركاً من طراز «GEnx-1B» لتزويد أول أسطول للناقلة من الطائرات عريضة البدن، الذي يتألف من 30 طائرة «بوينغ 787-9» بهذه المحركات،. وتشمل الاتفاقية محركات احتياطية وخدمات دعم طويلة الأجل لدعم إطلاق عمليات الناقلة على الرحلات الطويلة.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة لمصلحة وزارة الدفاع الإماراتية، خلال اليوم الأول من المعرض، 3.7 مليارات درهم، وشملت ست صفقات محلية بقيمة 3.04 مليارات درهم، وصفقتين دوليتين بقيمة 725 مليون درهم.

إلى ذلك، طلبت الخطوط الجوية الإثيوبية شراء 11 طائرة إضافية من طراز «بوينغ 737 ماكس»، بقيمة تقديرية تصل إلى 4.7 مليارات درهم.

من جانبها، أعلنت شركة «هيلفيتيك للطيران» طلب شراء ثلاث طائرات إضافية من طراز «إمبرايرE195-E2» وخمسة خيارات شراء لطائرات إضافية، بقيمة تقديرية تصل إلى 660 مليون درهم.

بدورها، طلبت الخطوط الجوية السنغالية شراء تسع طائرات من طراز «بوينغ 737-ماكس»، بقيمة تقديرية 3.9 مليارات درهم، ووقّعت طيران «كوت ديفوار»، الناقل الوطني لجمهورية كوت ديفوار، طلبية مؤكدة لشراء أربع طائرات «إمبراير» من طراز «E175»، بقيمة تقديرية 690 مليون درهم، وذلك في إطار استراتيجية تحديث أسطولها وتوسعها الإقليمي.