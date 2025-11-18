الأول والثاني من ديسمبر عطلة عيد الاتحاد الـ 54

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عطلة عيد الاتحاد الـ54 في دولة الإمارات العربية المتحدة، لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، لهذا العام، ستكون يومَي الأول والثاني من ديسمبر المقبل، على أن يستأنف الدوام الرسمي في الثالث من ديسمبر 2025.

وهنأت الهيئة قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، راجية الله أن يُعيدها على الوطن بمزيد من الخير والنماء.