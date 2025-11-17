لا مخالفات مواقف خلال الـ 10 دقائق الأولى.. بلدية الشارقة توضّح آلية المسح والرقابة الذكية

أكد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، حامد القايد، أن مهلة الـ10 دقائق الممنوحة لمستخدمي المواقف العامة لسداد الرسوم لا تزال قائمة كما هي دون أي تعديل أو تغيير، سواء عند استخدام الموقف لأول مرة أو عند انتقال المركبة من موقف لآخر داخل المنطقة نفسها.

وقال إن هذه المهلة تُمنح لجميع المتعاملين دون استثناء، باعتبارها أحد الامتيازات الثابتة التي توفرها البلدية لتعزيز مرونة استخدام المواقف العامة.

وأوضح في تصريحات إعلامية، أن مركبات المسح الرقمي الذكية تعمل وفق آلية دقيقة تضمن منح المهلة كاملة، حيث تقوم بالتقاط صورة أولى للمركبة عند مرورها، ثم تعود بعد مرور 10 دقائق لالتقاط صورة ثانية والتحقق من إتمام عملية السداد خلال هذه الفترة.

وأضاف أن النظام يعامل المركبة التي تتحرك من موقف لآخر خلال بضع دقائق كاستخدام جديد، ويتم منحها مهلة 10 دقائق أخرى تلقائيًا، مؤكدًا أن المفتشين البشريين يطبقون الإجراء ذاته.

وأكد أن الامتيازات الخاصة بمستخدمي المواقف لم تشهد أي تغيير، وأن الهدف من هذه المهلة هو تمكين السائقين من إتمام عملية الدفع بسهولة دون تعرضهم لمخالفة فورية، بما يعزز رضا المتعاملين ويدعم انسيابية حركة المواقف في مختلف مناطق الإمارة.