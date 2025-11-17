الرئيس الكوري يصل الإمارات في "زيارة دولة"

وصل لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا اليوم إلى دولة الإمارات في "زيارة دولة".

ورافق الطائرة التي تقله لدى دخولها أجواء الدولة سرب من الطائرات العسكرية حيث استأذن قائد السرب الرئيس لي إلى مطار الرئاسة في أبوظبي تحية وترحيبا بزيارته إلى الدولة.

وكان في استقبال الرئيس الكوري لدى وصوله مطار الرئاسة، خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف، والدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وسعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة، وعبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، وعدد من المسؤولين.