شرطة دبي تمتلك أسرع طائرة مسيرة في العالم بسرعة 580 كم/ساعة

حققت القيادة العامة لشرطة دبي إنجازاً نوعياً جديداً يؤكد ريادتها العالمية في الابتكار الأمني، وذلك بتسجيل الطائرة المسيّرة التي طوّرها "مركز أنظمة الطائرات المسيرة" التابع لها، رقما قياسيا في موسوعة غينيس كـ "أسرع طائرة مسيّرة في العالم"، بسرعة بلغت 580 كيلومتراً في الساعة.

ويعكس المشروع قدرة شرطة دبي على مواصلة دورها الريادي في البحث والتطوير بمجال تقنيات الطائرات بدون طيار، وتبنّي حلول متقدمة تسهم في تعزيز الأمن والسلامة، وتطوير منظومات الاستجابة السريعة، وتحسين جاهزية فرق العمل الميدانية.

وجرى تطوير الطائرة المسيّرة بالتعاون بين مركز أنظمة الطائرات المسيّرة في شرطة دبي وكل من "لوك بيل" و"مايك بيل"، في إطار شراكات بحثية وتقنية تدفع حدود الابتكار في المجال الجوي، وتُظهر الإمكانات المتقدمة التي تمتلكها شرطة دبي في تنفيذ مشاريع ذات طابع عالمي.

وأكدت شرطة دبي مساهمتها في دعم رؤية دبي الهادفة إلى تعزيز مكانتها كعاصمة للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وترسيخ موقعها كجهة عالمية لتطوير التقنيات المستقبلية، خاصة في المجالات المرتبطة بالأمن والسلامة والأنظمة الذكية.

ويعد هذا الإنجاز خطوة جديدة في مسيرة شرطة دبي نحو تبنّي التقنيات الثورية، وبناء منظومة عمل متطورة قادرة على إصدار حلول مبتكرة تُسهم في صناعة مستقبل الأمن الشرطي على المستوى العالمي.