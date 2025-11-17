1 و2 ديسمبر المقبل عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين للأول والثاني من ديسمبر 2025 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ54.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص.

وبهذه المناسبة، رفعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها.