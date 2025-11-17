النقيب سماء الزرعوني.. قائد مؤثر عالمياً تحت سن الـ 40

استطاعت رئيسة قسم التدقيق التشغيلي (المالي والإداري) في مكتب التدقيق الداخلي بشرطة دبي، النقيب سماء عبدالرحيم صفر الزرعوني، أن تحصد جائزة الجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP) لعام 2025، عن فئة القادة المؤثرين الـ40 تحت سن الـ40، (40 Under 40)، التي تُعدّ من الجوائز المرموقة للعاملين في المجال الشرطي.

وتمكنت النقيب سماء الزرعوني من الحصول على الجائزة بفضل تميّزها في مجالي القيادة والابتكار، خصوصاً في مجال عملها المتعلق بالتدقيق التشغيلي الداخلي.

وأثبتت الزرعوني قدرتها على التميّز والريادة والقيادة في العمل الشرطي من خلال توليها رئاسة قسم التدقيق التشغيلي، كأول ضابطة من العنصر النسائي تشغل هذا المنصب المهم، إلى جانب نجاحها، على مدار السنوات الماضية، في تطبيق إجراءات ريادية في التدقيق الداخلي.

وجاء فوز النقيب سماء الزرعوني بالجائزة بعد أن قدّمت إنجازاتها المهنية وإسهاماتها في إعادة تعريف معايير التميّز في مجالي التدقيق المالي والإداري.

وتعمل النقيب الزرعوني في مجال التدقيق التشغيلي، الذي يُعدّ من المهام الإدارية التخصصية المؤثرة على سير منظومة العمل، ومن خلالها يتم التدقيق على العمليات التشغيلية في مختلف الوحدات التنظيمية، للتحقق من مدى كفاءتها وفاعليتها في تحقيق أهداف شرطة دبي، وفق نهج داخلي ومعايير عالمية لأفضل الممارسات المهنية.

وتُعدّ مهام التدقيق على أنظمة التشغيل المالي والإداري من المهام التخصصية التي تتطلب مستوى عالياً من المعرفة الإدارية والمالية والتشغيلية، وكذلك الفهم القانوني والاطلاع الدائم والمباشر على السياسات والإجراءات المعمول بها محلياً وعالمياً، لمواكبة التطلعات والرؤى المستقبلية في العمل المؤسسي، كما تتطلب مهارات متعددة على المستوى الشخصي، منها القدرة على ضمان الاستقلالية والدقة في العمل.

جدير بالذكر أن النقيب سماء عبدالرحيم صفر الزرعوني حصلت على درجة البكالوريوس في المالية والماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في الشارقة، وتخرجت في الدورة العسكرية للجامعيين، وحصلت على المركز الأول في المجموع العام بتقدير امتياز، كما نالت العديد من الشهادات التدريبية التخصصية، وهي عضو مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي، ولديها عضويات عديدة في فرق العمل واللجان المتعلقة بالتدقيق.