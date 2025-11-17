«شهب الأسديّات» تسطع في سماء الإمارات خلال نوفمبر

تشهد سماء الإمارات، في النصف الثاني من نوفمبر الجاري، زخات من شهب الأسديّات، تبلغ ذروتها بين 17 و18 نوفمبر من كل عام.

وأوضحت جمعية الإمارات للفلك أن شهب الأسديّات واحدة من أشهر زخات الشهب السنوية، وتحدث عندما تمرّ الأرض عبر مسار مذنّب Tempel-Tuttle، حيث إن مخلفات وبقايا المذنب تنتشر في ذلك المسار، وتتميّز الأسديّات بأنها سريعة جداً، وتنتج شهباً لامعة ذات ذيول طويلة، ويراوح عددها في الظروف المعتمة عادةً ما بين 10و20 شهاباً في الساعة.