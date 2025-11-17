حمدان بن محمد يحضر أفراح عبدالغفار حسين والمري

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه خالد عبدالغفار حسين، أمس، في مجلس الخوانيج، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري.

وهنأ سموه العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.